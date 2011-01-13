پزشکان در اجرای هدفمندی یارانه ها با دولت همپیمان شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی صبح پنجشنبه در گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت کشور گفت: پس از هدفمند شدن یارانه ها و هزینه کردن بودجه های جاری در بخش عمرانی سعی می کنیم بیکاری و مشکل مسکن را حل کنیم.

وی ادامه داد: تا پایان امسال در تعدادی از استانها جشن مسکن گرفته می شود.

رحیمی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای استانها برای رفع مشکل بیکاری گفت: در جلساتی که با استانداران کشور داشتیم مزیت های استانی را برای ایجاد شغل بررسی کردیم و یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شد و بر اساس برنامه ریزی ها این رقم برای سال آینده دو تا سه میلیون خواهد بود.

وی با بیان اینکه پس از ایجاد این ظرفیت نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد گفت: با رونق اقتصادی حتی یک بیکار نیز باقی نخواهیم گذاشت.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های ما هر ایرانی باید یک مهارت داشته باشد و به زودی این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: بودجه هنگفتی که محصول صرفه جویی است صرف فعالیت های عمرانی خواهد شد و خواهیم دید چه تحول عظیمی ایجاد می شود.

رحیمی با اشاره به تحریم ها ادامه داد: در مقابل کشورهای ظالم دنیا که ما را تحت فشار قرار می دادند سیاست های مشابه پیش گرفتیم اگر کشور فرانسه سه کشتی ما را متوقف کرد ما تهدید کردیم ارتباط ایران خودرو و پژو را قطع می کنیم زیرا این جمهوری اسلامی آن جمهوری اسلامی قدیم نیست اما متاسفانه در برخی روزنامه ها و سایت های داخلی این حرکت مورد انتقاد قرار گرفت. انگار که این رسانه ها مصلحت اسرائیلی ها را بر مصلحت کشورشان ترجیح می دادند.

وی با اشاره به نرخ تورم پس از هدفمند شدن یارانه ها گفت: نرخ تورم در حال حاضر نزولی است اگر هم بالا رود در حد قابل قبولی است.

رحیمی به افزایش نرخ آرد اشاره کرد و گفت: پیش از این گندم 400 تومان برای دولت هزینه داشت که آن را به نانوا 7 تومان می داد و برخی از نانواها مغز گندم را به قنادی ها می فروختند و با تفاله آن نان نامرغوب تولید می کردند. در حال حاضر این آرد به نانوا 250 تومان فروخته می شود و برای حذب مشتری نانواها مجبور به پخت نان مرغوب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آزاد شدن نرخ سوخت در کشور گفت: پس از آزاد سازی نرخ سوخت قاچاق گازوئیل و بنزین به کشورهای همسایه متوقف شد. اگر این کشورها سوخت می خواهند می توانند به طور رسمی از کشور خریداری کنند. همچنین گازوئیل 16 تومانی را که برای خودمان بیش از اینها هزینه داشت به کشورهای همسایه قاچاق نمی شود و این اعتبارات کلان که معادل بودجه 12 سال وزارت بهداشت است صرف عمران کشور می شود.

رحیمی از پزشکان خواست در اجرای هدفمند شدن یارانه ها به کمک دولت بیایند و با اضافه کردن وقت دیدارشان با بیمار یا کاهش هزینه های جراحی با دولت همپیمان شوند.

وی با اشاره به بودجه کشور در سال گذشته گفت: 117 هزار میلیارد تومان بودجه جاری و عمرانی کشور در سال گذشته بود که 93 هزار میلیارد آن صرف هزینه های جاری می شد و تنها 20 میلیارد آن برای پروژه های عمرانی اختصاص می یافت. بیشتر تولیدات نفتی ما نیز صرف مصرف داخلی می شد اگر قرار بود این روند ادامه پیدا کند تا 5 الی 6 سال آینده ما چیزی به نام نفت نداشتیم و تولیدات نفتی ما صرف مصرف داخلی می شد که با اجرای هدفمند شدن یارانه ها جلوی این اسراف گرفته شد.

وی با بیان اینکه این حرکت کار بزرگی است و هر شخصی جرات انجام چنین کار بزرگی را ندارد گفت: هدفمند شدن یارانه ها از جمله مسائل کشور است که می توان در راه آن خون و آبرو داد.

رحیمی با اشاره به سکوت در برابر برخی از سخنان گفت: سکوتی که بنده در مقابل برخی مسائل کرده ام از همین جنس است، این داستان مشابه کودکی است که دو مادر ادعای مادری او را دارند و آبروی ما در مقابل مصالح کشور ارزشی ندارد.

وی اجرای هدفمند شدن یارانه ها را در زمانی که کشور با تحریم های شدیدی دست به گریبان است نشان از استحکام نظام دانست و گفت: در این وضعیت کسی احساس نمی کند شدیدترین تحریم ها در حال اجراست.

رحیمی اظهار امیدواری کرد از محل صرفه جویی هدفمند شدن یارانه ها مجهزترین بیمارستانها احداث شود و بهترین متخصصین در امر سلامت مشغول بکار شوند.