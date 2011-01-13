عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- علی الدباغ وزیر مشاور و سخنگوی دولت عراق اخبار مربوط به امضای قرارداد 13 میلیارد دلاری میان بغداد و واشنگتن برای تجهیز ارتش عراق به سلاحهای مختلف را تکذیب کرد.



- عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب از کشورهای عربی خواست از همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان مختلف حمایت کنند.



- رسانه های عراق از دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران از ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه برای سفر به ایران خبر دادند.



- آمریکا از استعفای وزیران مخالف در دولت سعدالحریری ابراز ناامیدی کرد.



- وزیر امور خارجه عربستان گفت : فروپاشی دولت لبنان می تواند سبب انفجار اوضاع در خاورمیانه شود.



- گروههای مقاومت فلسطین از جامعه بین المللی خواستند رژیم صهیونیستی را برای خودداری از ارتکاب جنایات جدید تحت فشار قرار دهند.



- منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن یک نیروی امنیتی در منطقه خیبر بر اثر انفجار خبر دادند.

- رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر با انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی، بر نقش مهم جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در تحولات مربوط به فلسطین تاکید کرد.



- سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات درباره خشونتهای تونس شد.



- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد حزب الله به این دایل از دولت استعفا کرد چون خواهان بی ثبات شدن لبنان است.



- گروه طالبان مسئولیت حمله انتحاری به شهر بنو پاکستان را که 20 کشته به جا گذاشت، برعهده گرفت.

- همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان امروز وارد پنجمین روز متوالی خود شد.



- نخست وزیر قطر حمایت کشورش را از تلاشهای عربستان و سوریه برای حل بحران در لبنان اعلام کرد.

- به گزارش رسانه های عراق، ایران و عراق برای روشن شدن سرنوشت مفقودان جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه ایران و مبادله اجساد به توافق دست یافتند.



- نخست وزیر کویت بر حمایت کشورش از دولت جدید عراق تاکید کرد و سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق سفر وی را پیامی برای حمایت از روند سیاسی عراق توصیف کرد.