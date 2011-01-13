مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این مراسم مدیر کل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه در عصر کنونی رسانه بازوی دولت در برابر تهاجم جنگ نرم است، افزود: در دوران مدیریت خود در این سمت همواره به مباحث فرهنگی به صورت ریشه ای توجه می کردم.

حجت الاسلام سعید کرمی که پس از 10 ماه در سمت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، استعفای خود را چند ماه پیش به دلایل شخصی به وزیرارشاد اعلام کرد، اظهار داشت: من به حکم تکلیف و قانون استعفا دادم چراکه اعتقاد دارم بهتر از من نیز برای قبول این مسئولیت وجود دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه حتی یک برگ مطالعه راجع به فضای فرهنگی جامعه در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان وجود ندارد، گفت: نقاط قوت و ضعف استان در مقوله فرهنگی مشخص نشده و این امر مدیریت را با چالش روبرو می کند.

حجت الاسلام کرمی با بیان اینکه عرصه فرهنگ، عرصه پرداختن به اولویت ها است، اظهار داشت: همدان باید جایگاه خود را در فرهنگ کشور به دست آورد.

وی از تدوین برنامه پنج ساله فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خبر داد و افزود: این برنامه طرح جامع مطالعاتی است که آسیب ها، تهدیدها و فرصت های فرهنگی استان همدان را مشخص کرده است.

کرمی با بیان اینکه در این برنامه اولویت های فرهنگی استان همدان مشخص شده است، ادامه داد: با اجرای این برنامه همدان در رسیدن به جایگاه فرهنگی خود در کشور سرعت می گیرد.

وی به برگزاری چندین نمایشگاه در مدت تصدی این مسئولیت از جانب وی اشاره کرد و با بیان اینکه برای مقابله با جنگ نرم دشمن باید با هنرمندان تعامل دوسویه برقرار کرد، گفت: در عرصه جنگ نرم هنرمندان و اهالی فرهنگ یاران دولت هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر ماموریتی کادر خود را می خواهد، اظهار داشت: بیشتر کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افرادی توانمند هستند اما فضای آن متناسب با ماموریت های آن ها نیست.

کرمی با اشاره به اینکه در عرصه مدیریت ستادی باید حداقل یک کارشناس خبره در انجام کارها یاریگر مدیر باشد، افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از دارابودن نیروهای متخصص محروم است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه صبوری در ناملایمات حوزه فرهنگ نیازمند سال ها آزمون و تجربه اندوزی است، گفت: باید در اجرای کارها یاریگر یکدیگر بود.

محمد حسین ترکمن افزود: ریشه های اعتقادی و اجتماعی مردم همدان در تاریخ زبانزد است و باید از این پتانسیل در انجام امور بهره برد.