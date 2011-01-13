حفظ ذخایر پایدار ماهیان خاویاری مستلزم مدیریت صحیح است

محمد پورکاظمی درگفتگو با خبرنگار مهر به کاهش ذخایر طبیعی ماهیان خاویاری در دریا اشاره کرد و افزود: در سال 1985 که حدود 30 هزار تن گوشت ماهی خاویاری و سه هزار تن خاویار استحصال می شد این در سال گذشته به کمتراز هزار تن گوشت و کمتر از 50 تن خاویار در کل دریای خزر رسید.

وی خاطر نشان کرد: گروه تخصصی ماهیان خاویاری در دنیا با مجموع اطلاعات به این جمع بندی رسیده اند که میزان ذخایر اکنون در دریا موجود است نسبت به نسل های گذشته به شدت کاهش یافته اگر روند به این روش ادامه یابد با این مدیریتی که در شیلات پنج کشور وجود دارد، دیروز یا زود کلا این ذخایر نابود می شوند.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گفت: یک طبقه بندی نیز در سازمان حفاظت از گونه های در حال انقراض ( IUCN) وجود دارد که 1996 جزو گونه های در خطر انقراض بودند و همچنین در تقسیم بندی که پارسال در گروه ارزیابی ذخایر در چین انجام شد، این گونه ها در معرض انقراض شدید قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: این مهم برای کل کشورها نه تنها برای دریای خزر بلکه در دریای سیاه، در رودخانه آمور و بسیاری ازحوزه های که ماهیان خاویاری در آنها پراکنش دارند، یک هشدار جدی است.

پور کاظمی درپاسخ به این پرسش که " چه عواملی باعث شده ماهیان خاویاری در فهرست گونه های در حال انقراض قرار بگیرد "، افزود: صید غیر مجاز، صید بی رویه، آلودگی دریا، تخریب زیستگاهها و جلوگیری از تخمریزی طبیعی و همینطور هجوم شانه داراز جمله این عوامل است.

وی همچنین به نقش کشورهای حاشیه دریای خزر برای حفظ نسل ماهیان خاویاری اشاره کرد و گفت: اجلاسهای که با این کشورها برگزار می شود و تاکنون 31 اجلاس و کمیسیون منابع زنده برگزارشده است هر یک از کشورهای گزارشی مبنی بر فعالیتهای خود برای حفظ ذخایر به لحاظ تکثیر طبیعی و مصنوعی، مبارزه با صید غیر مجاز و... ارائه می دهند، ولی نتایج بیانگر روند نزولی این ذخایر ارزشمند است.

رئیس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در پاسخ به این سئوال که " عواملی که باعث انقراض و کم شدن ذخایر ماهیان خاویاری می شود آیا می توان ناهماهنگی کشورهای حاشیه دریای خزر را در این مورد دخیل دانست"، یادآورشد: به یقین ذخایر مشترک است و ماهیان خاویاری بین 10 تا 15 سال زمان نیاز دارند تا به سن بلوغ برسند این 15 سال مشارکت پنج کشور را می طلبد که شرایط و بستر امنی را در دریا فراهم کنند تا این ماهیان به اولین سن بلوغ خود برای تولید مثل و تولید خاویار برسند.

وی در ادامه تاکید کرد: تا این مشارکت فعال نه در حد حرف و شعار بلکه عملا تحقق پیدا نکند به یقین تلاش یک کشور نمی تواند راه گشای این مسئله مهم باشد.