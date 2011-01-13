روحانیون باید نسبت به مردم همانند پدر رفتار کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسن ربانی، شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک مدیران ارشد دفتر تبلیغات اسلامی با دانش آموختگان جامعه المصطفی اظهار داشت: اگر واقعا مردم را دوست داشته باشیم و به آنها محبت و احسان کنیم به سمت دین جذب خواهند شد.



وی با اشاره به مقدمات لازم برای موفقیت در تبلیغ بیان داشت: داشتن علم یکی از مهمترین مقدمات است و مبلغان و طلاب باید به صورت روزانه به مطالعه و تحقیق بپردازند.



ربانی خطاب به طلاب غیرایرانی تاکید کرد: نقش شما این است که با همه هم و غم و توان خویش به تبلیغ دین بپردازید و مردم را با دین خدا آشنا کنید.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی جایگاه طلاب و روحانیون را جایگاه جانشینی پیامبر(ص) عنوان کرد و افزود: اگر می‌خواهید این مقام و جایگاه را حفظ کنید باید در جهت ارتقا و رشد بینش و دانش امت اسلامی تلاش کنید.



ربانی وحدت را از مهم‌ترین نیازهای دنیای اسلام برشمرد و اظهار داشت: ایجاد وحدت ماموریت همه انبیا الهی بوده است و امروز نیر برای جلوگیری از فتنه‌های دشمنان بسیار ضروری است.



وی با اشاره به فعالیتهای دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری چندین دوره تربیت مربی کودکان برای طلاب، تهیه دایره المعارف قرآن کریم و تشکیل 30 هزار پرونده تبلیغی را از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این مرکز برشمرد.

