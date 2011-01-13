شرایط مشابه سقوط شاه در انتظار آل سعود/ وهابیت اقلیتی منفور در عربستان

نشست بررسی تحولات سیاسی عربستان با توجه به افزایش گمانه زنیهای منابع آگاه درباره مسئله جانشینی "ملک عبدالله" (پادشاه عربستان) با حضور کارشناسان آگاه مسائل خاورمیانه در خبرگزاری مهر برگزار شد که در آن به بررسی موضوعی این مسئله پرداخته شد.





"ناصر السعید" از شخصیتهای متفکر و مخالف سعودی بود. مقامات سعودی با پرداخت یک میلیون دلار به برخی مزدوران خود، او را ربودند و در حوض اسید انداختند. وی افزود: هم اکنون قدرتهای غرب به شدت از خلاء قدرت در عربستان نگرانند چون این مسئله را آغازگر قیامی ملی می دانند که تبعات آن برایشان بسیار خطرناک است . این در حالی است که شرایط این قیام در عربستان هم اکنون موجود است؛ فساد، خشم مردمی، دیکتاتوری، خفقان، نداشتن آزادیهای فردی و اجتماعی، تفاوت طبقاتی و گرفتن ثروت از ملت به سود خود همگی شرایط مشابه قیام مردم ایران علیه نظام شاه را دارد. موسی خاک رند در ادامه این نشست با اشاره به شرایط تشکیل رژیم آل سعود در عربستان تاکید کرد: آنان برج دیده بانی غرب در منطقه هستند و هم اکنون قبل از آمریکا، اسرائیل نگران هر گونه تزلزلی در ساختار این کشور است و به شدت از آل سعود حمایت می کنند.وی افزود: هم اکنون قدرتهای غرب به شدت از خلاء قدرت در عربستان نگرانند چون این مسئله را آغازگر قیامی ملی می دانند که تبعات آن برایشان بسیار خطرناک است . این در حالی است که شرایط این قیام در عربستان هم اکنون موجود است؛ فساد، خشم مردمی، دیکتاتوری، خفقان، نداشتن آزادیهای فردی و اجتماعی، تفاوت طبقاتی و گرفتن ثروت از ملت به سود خود همگی شرایط مشابه قیام مردم ایران علیه نظام شاه را دارد.

کارشناس حوزه خاورمیانه ادامه داد: این خشم ملی از حاکمیت در بین مردم نه تنها در بین اقلیتها و شیعیان، بلکه در میان اهل سنت نیز وجود دارد. وهابیت در عربستان سعودی اقلیتی منفور است. در ظاهر البته همه چیز آرام است، اما در زیر لایه های مردمی خشمی فروخفته از آل سعود به علت خفقان در این کشور وجود دارد.



به گزارش مهر، خاک رند افزود: هم اکنون اهل سنت غیر وهابی اکثریتی خاموش در عربستان هستند که به آنان در مناصب و پستهای حکومتی توجهی نمی شود. اهل سنت غیر وهابی مخالف اندیشه های وهابی هستند و با وجود داشتن شخصیتهای متفکر و تحصیل کرده هیچ توجهی به آنان نمی شود. اینها از رژیم 80 ساله آل سعود خشم دارند. البته آمریکا نمی خواهد تجربه انقلاب اسلامی ایران در کشوری همچون عربستان و یا مصر ایجاد شود بنابراین با چنگ و دندان این در پی حفظ رژیم آل سعود است.

هانی زاده نیز در پاسخ به سئوالی درباره احتمالات سقوط رژیم آل سعود در سایه اختلافات داخلی اظهار داشت : این رژیم تنها در یک صورت سقوط می کند و آن این است که آمریکا همپیمانی قدرتمند به جای عربستان پیدا کند. البته این همپیمان جز ایران کشور دیگری نمی تواند باشد.

به گزارش مهر، این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: در حملات 11 سپتامبر نقش اصلی را اتباع عربستانی ایفا کردند، عربستان هم اکنون به خاستگاه تروریسم در منطقه تبدیل شده است، اما مسئله ای که سبب ادامه این ارتباط میان واشنگتن و ریاض شده است ذخایر نفتی هنگفت نهفته در شبه جزیره است. در واقع اگر آمریکاییها به این نتیجه برسند که همپیمانی غیر از عربستان سعودی برای خود در منطقه انتخاب کنند این رژیم از درون دچار فروپاشی می شود.

وی تاکید کرد: البته یکی دیگر از ویژگی های آل سعود این است که هرگز اجازه شکل گیری یک جریان اپوزیسیون قدرتمند را حتی در خارج از این کشور نمی دهند. "ناصر السعید" از شخصیتهای متفکر و مخالف سعودی بود. وی در دهه 70 میلادی شبکه ای رادیویی را به راه انداخت و در کتابی با عنوان "تاریخ آل سعود" از برخی جنایات و فساد موجود در این رژیم پرده برداشت. مقامات سعودی با پرداخت یک میلیون دلار به برخی مزدوران خود در لبنان، این شخصیت مخالف را ربودند و به عربستان انتقال داده و در حوض اسید انداخته و او را ذوب کردند. هم اکنون هم در پی ترور برخی از مخالفان رژیم هستند که برخی از آنها در لندن هستند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه "العتیبی"و"آل خمیس" را از جمله شخصیتهای متفکر و مخالف فعلی رژیم آل سعود دانست که در لندن ساکن بوده و هر ازچند گاهی اعتراضاتی را مطرح می کنند. اما مقامات انگلیسی در نهایت این افراد را تحت کنترل دارند و از انتقادات آنها در راستای منافع خود سود می برند.





یکی دیگر از ویژگی های آل سعود این است که هرگز اجازه شکل گیری یک جریان اپوزیسیون قدرتمند را حتی در خارج از این کشور نمی دهند. هانی زاده در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی رشد و توسعه خاندان سعود در عربستان اظهار داشت : ملک عبدالعزیز خود قریب به 30 همسر (اعلام شده) داشته است. از هر کدام سه تا چهار پسر دارد. تا جایی که برای نامگذاری برخی از فرزندانش دچار مشکل جدی شد. ملک عبدالعزیز با قدرتی که از انگلیسها و بعدها آمریکاییها گرفت در پی محکم کردن پایه های حکومتی آل سعود خود بر آمد. هانی زاده در پاسخ به سئوالی درباره چگونگی رشد و توسعه خاندان سعود در عربستان اظهار داشت : ملک عبدالعزیز خود قریب به 30 همسر (اعلام شده) داشته است. از هر کدام سه تا چهار پسر دارد. تا جایی که برای نامگذاری برخی از فرزندانش دچار مشکل جدی شد. ملک عبدالعزیز با قدرتی که از انگلیسها و بعدها آمریکاییها گرفت در پی محکم کردن پایه های حکومتی آل سعود خود بر آمد.

وی در ادامه با اشاره به خوی وحشیگری و قبیله ای موجود در این قومیت اظهار داشت : سعودیها از عشیره و طایفه "بکر بن وائل" محسوب می شوند که امتداد آنها به عراق باز می گردد. همینها بودند که در سال 61 پس از هجرت در واقعه کربلا پس از شهادت امام حسین (ع) خیمه ها را به آتش کشیدند. در واقع بکربن وائلی ها از بدخوترین قبایل عرب بوده که اکثرا راهزنی را به عنوان کار انتخاب می کردند. بعد از این بود که در شبه جزیره سدیریها، نجدیها و شمریها به تدریج شکل گرفتند.

این کارشناس تاکید کرد: در عربستان کنونی قدرت میان این طوایف تقسیم شده است. به عنوان مثال سدیریها بر وزارت آموزش و پرورش سیطره دارند تا برای خود پشتوانه درست کنند. بر این اساس، عربستان سعودی را هرگز نمی توان یک نظام امروزی به حساب آورد آنها یک رژیم طایفه ای هستند. اما زمانی که وارد این کشور می شوید مظاهر تمدن و مدرنیته را مشاهده می کنید. این مظاهر به این دلیل ایجاد شده که شخصی که دارای قدرت است به کشورهای غربی وابسته است و از آنان در راستای پروژه های اجرایی کمک می گیرد. شاهزاده ای همچون "خالد بن سلطان" (برادر بندر) وزیر دفاع است و شرکتهای تسلیحاتی آمریکا همواره در پی قرارداد بستن با وی هستند. خود بندر مسائل امنیتی را در دست دارد. "سعود الفیصل" (وزیر خارجه) مسائل سیاسی را تحت اداره دارد که همگی پیوند خارجی دارند.

به گزارش مهر، هانی زاده اظهار داشت : بنابراین عربستان سعودی یک ساختار پیچیده قبیله ای، سیاسی و امنیتی خشونت آمیز دارد که ورود به آن خیلی مشکل است. وهابیها 100 کانال ماهواره ای دارند که به معایب دیگران پرداخته و حتی اشاره ای کوچک نیز به مشکلات بغرنج داخلی نمی کنند. همچنین به جنایات سعودیها در ترور شخصیتهای الحوثی یمن اشاره نمی شود، ساخت 400 باب مدرسه وهابی در مناطق شیعه نشین یمن در بایکوت رسانه ای قرار می گیرد در حالی که همین شیعیان از داشتن یک مسجد محرومند. البته مجامع حقوق بشری و آمریکا از همه این مسائل باخبرند، اما چشم خود را بر روی واقعیتها بسته اند چون چشم به نفت این منطقه داشته و از خلاء قدرت در صورت نبود آل سعود نگرانند.

ادامه دارد...