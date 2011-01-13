کشاورزان زنجان هر چه سریعتر محصولات باغی خود را بیمه کنند

صفی الله کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه به دلیل سرما امکان سرمازدگی و از بین رفتن محصولات باغات استان وجود دارد اظهار داشت: تنها مهلت بیمه کردن محمصولات باغی تا پایان دی ماه امسال است و کشاورزان باید هر چه سریعتر به بیمه کردن محصولات خود اقدام کنند.

کرامتی پرداخت 50 درصد حق بیمه را توسط دولت و نیم دیگر را توسط کشاورزان عنوان و خاطرنشان کرد: کشاورزان در صورت بیمه کردن باغات خود می تواند از جبران صد در صدی خسارات بهره مند شوند و خانواده های آنها نیز از آسیبهای جدی مالی در امان بمانند.

وی یادآور شد: مهلت بیمه کردن محصولات نیمه زراعی تا اول دی ماه بود اما مهلت بیمه محصولات باغی تا پایان دی ماه است.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر تنها چهار کارگزار مشغول ارائه خدمات بیمه ای کشاورزان هستند گفت: صندوق بیمه کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی استان، 64 کارگزار در 64 شرکت خدمات فنی مهندسی کشاورزی را به این تعداد می افزاید تا بتواند کل مناطق استان را پوشش دهد.

کرامتی اظهار داشت: 80 درصد کشاورزان در استان های همجوار محصولات باغی خود را بیمه کرده اند و این در حالی است که با تلاش های فراوان تنها 13 درصد کشاورزان استان زنجان اقدام به بیمه محصولات باغی خود کرده اند.

وی دلیل این امر را عدم تشویق، تبلیغ و اطلاع رسانی دانست و افزود: امیدواریم با همکاری شرکت های خدمات فنی مهندسی کشاورزی تعداد بیشتری از کشاورزان را برای بیمه کردن محصولات خود تحت پوشش قرار دهیم.

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان یادآور شد: در حال حاضربا وجود چهار کارگزار برای هر 20 هزار کشاورز یک کارگزار وجود دارد در حالیکه با افزوده شدن 64 کارگزار برای هر 1200 نفر یک کارگزار ارائه خدمات خواهد داشت.

کرامتی با اشاره به بارش برف در چند روز گذشته گفت: با بارش های اخیر در استان زنجان میزان کاهش بارندگی که 58 درصد بود به 37 درصد کاهش یافت و این امر سبب خوشحالی مردم استان شد.

وی افزود: بیشترین بارش ها در شهرستان خدابنده، ابهر و خرمدره و کمترین میزان بارش در شهرستان های زنجان و طارم بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان از مردم خواست تا در صورت امکان از مسافرت خودداری کنند و در صورت مسافرت نیز زنجیر چرخ و امکانات مجهز به همراه داشته باشند.

کرامتی خاطرنشان کرد: اداره کل راه و ترابری، هلال احمر و پلیس راه استان به صورت شبانه روزی در جاده ها بوده و آماده ارائه خدمات هستند.