اولویت در انتصاب مدیران در همدان با افراد بومی است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اظهار داشت: از بین افرادی که برای قبول مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان مطرح بودند، محمد حسین ترکمن صلاحیت بیشتری داشت.

پیریایی با بیان اینکه حجم کار در دوران تصدی حجت الاسلام کرمی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بالا بود، گفت: متاسفانه کار کردن در برخی حوزه ها در استان همدان کاری مشکل است.

استاندار همدان تاکید کرد: در مواردی بر اساس شاخص شخصیت، افراد غیر بومی بر افراد بومی ترجیح داده می شوند که در این خصوص پس از مطرح شدن محمد حسین ترکمن برای قبول این مسئولیت از سوی وزارت ارشاد، بر انتخاب وی تاکید شد.

وی به استعفای مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان اشاره کرد و با بیان اینکه این امر مانع برگزاری برخی از برنامه های پیش بینی شده، شد، گفت: برگزاری بزرگداشت آیت الله نوری همدانی که زمان اجرای آن نهم دی ماه امسال عنوان شده بود به زمان دیگری موکول شد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر مقدمات برگزاری مراسم بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی فراهم شده است، گفت: این آیین در شهر اسدآباد و زادگاه سید جمال برگزار می شود تا بهره گیری از نام سید جمال زمینه ای برای تعالی اسدآباد باشد.

در این مراسم با قدردانی از زحمات حجت الاسلام کرمی، محمد حسین ترکمن به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان منصوب شد.