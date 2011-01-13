درمان پیرچشمی برای اولین بار در ایران

دکتر سید مسیح هاشمی، متخصص شبکیه چشم و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکنولوژی دستگاه (FEMTOSECOND LASER) تقریبا دو سال است که در جهان مورد استفاده قرار می گیرد و برای اولین بار وارد ایران می شود.

وی با اشاره به ویژگی این دستگاه که کوتاهترین طول موج را دارد (منهای 15)، افزود: آوردن این دستگاه با وجود اعمال فشارها و تحریمهایی صورت گرفت.

این جراح چشم با اعلام اینکه دستگاه درمان پیرچشمی برای افرادی است که در سنین بالا و به هنگام مطالعه نزدیک از عینک استفاده می کنند، گفت: با استفاده از این دستگاه پیرچشمی این قبیل افراد اصلاح شده و دیگر نیازی به عینک ندارند.

هاشمی همچنین به سایر ویژگیهای این دستگاه اشاره کرد و ادامه داد: پیوند قرنیه، پیوند لایه ای قرنیه بدون نیاز به بخیه و اصلاح آستیگمات چشم از جمله کارکردهای این دستگاه به شمار می رود.

وی از ایجاد برشهایی در داخل قرنیه با استفاده از این دستگاه خبر داد و گفت: ایجاد برش به منظور نصب ابزارهایی انجام می شود تا با کمک آن بتوان قوز قرنیه در برخی از بیماران را درمان کرد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام اینکه این دستگاه توسط بخش خصوصی و مساعدت وزارت بهداشت از کشور آلمان وارد شده افزود: روز پنجشنبه 23 دی ماه جاری با حضور متخصصان و استادان چشم پزشکی از این دستگاه در کلینیک چشم پزشکی مرکزی شهر رونمایی می شود.

هاشمی با اشاره به اینکه استفاده از این دستگاه نیازمند آموزشهای لازم است، گفت: بر همین اساس متخصصین آلمانی طی سه روز آموزشهای لازم را به چشم پزشکان و متخصصان ایرانی ارائه می دهند.

این جراح و متخصص شبکیه چشم همچنین از برگزاری سمینار یک روزه در هتل سیمرغ تهران به منظور آشنایی متخصصان چشم پزشکی با این دستگاه خبر داد و اظهارداشت: استفاده از دستگاه درمان پیرچشمی از روز شنبه در کلینیک مرکزی شهر امکان پذیر می شود.



