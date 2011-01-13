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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

جام ملت‌های آسیا - قطر/

"یوسف احمد" و "جپاروف" به جمع مدعیان آقای گلی پیوستند

"یوسف احمد" و "جپاروف" به جمع مدعیان آقای گلی پیوستند

مهاجمان تیم‌های ملی فوتبال قطر و ازبکستان با گلزنی در دیدارهای روز ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا به صدر جدول گلزنان رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا و برگزاری 10 بازی در چارچوب این رقابت‌ها 24 گل از خط دروازه‌ها گذشته که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در این بین پنج مهاجم از تیم‌های ملی فوتبال قطر، سوریه، استرالیا، ازبکستان و کره جنوبی با 2 گل رقابتی نزدیک برای دستیابی به عنوان آقای گلی مسابقات دارند.

- جدول گلزنان این مسابقات به شرح زیر است:
2 گل:
یوسف احمد (قطر)، عبدالرزاق الحسین (سوریه)، تیم کاهیل (استرالیا)، سرور جپاروف (ازبکستان) و کو جائه چئول (کره جنوبی)

یک گل:
اودیل احمدوف و ماکسیم شاتسکیخ (ازبکستان)، غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی (ایران)، هری کیول و برت هولمن (استرالیا)، ژانگ لین پنگ و چنگ دونگ (چین)، تیسیر الجاسم (عربستان)، حسن عبدالفتاح (اردن)، فوزی عایش (بحرین)، یوشیدا (ژاپن)، یونس محمود (عراق) و بدر المطوع (کویت)

کد مطلب 1231218

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