"یوسف احمد" و "جپاروف" به جمع مدعیان آقای گلی پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز ششم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا و برگزاری 10 بازی در چارچوب این رقابت‌ها 24 گل از خط دروازه‌ها گذشته که میانگین 4/2 گل برای هر بازی است. در این بین پنج مهاجم از تیم‌های ملی فوتبال قطر، سوریه، استرالیا، ازبکستان و کره جنوبی با 2 گل رقابتی نزدیک برای دستیابی به عنوان آقای گلی مسابقات دارند.

- جدول گلزنان این مسابقات به شرح زیر است:

2 گل:

یوسف احمد (قطر)، عبدالرزاق الحسین (سوریه)، تیم کاهیل (استرالیا)، سرور جپاروف (ازبکستان) و کو جائه چئول (کره جنوبی)

یک گل:

اودیل احمدوف و ماکسیم شاتسکیخ (ازبکستان)، غلامرضا رضایی و ایمان مبعلی (ایران)، هری کیول و برت هولمن (استرالیا)، ژانگ لین پنگ و چنگ دونگ (چین)، تیسیر الجاسم (عربستان)، حسن عبدالفتاح (اردن)، فوزی عایش (بحرین)، یوشیدا (ژاپن)، یونس محمود (عراق) و بدر المطوع (کویت)