تجارت میلیاردی شامپوها از جیب افراد کچل!

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات پر رنگ و لعابی که در خصوص شامپوهای تقویت کننده و ضد ریزش مو در رسانه های داخلی و خارجی می بینیم، باعث شده برخی افراد که حساسیت زیادی نسبت به موهای خود دارند از این شامپوها استفاده کنند. به طوری که هر چند وقت یکبار بابت تهیه این قبیل شامپوها با مارکها و برندهای مختلف خارجی و ایرانی پول زیادی پرداخت می کنند.

دکتر محمد گلشنی، دبیر انجمن متخصصین پوست و مو و زیبایی ایران قبل از اینکه به این موضوع بپردازد و بخواهد توضیحاتی بابت استفاده از شامپوها بدهد، خیلی صریح و شفاف به خبرنگار مهر گفت: هیچ شامپویی وجود ندارد که مانع از ریزش و تقویت مو شود، هرآنچه می بینیم تبلیغاتی است که در بازار فروش چند میلیاردی شامپو وجود دارد.

وی اظهارداشت: تمامی آنچه که در مورد شامپوها می بینیم فقط تبلیغات است زیرا بافت مرده مو نیاز به تقویت ندارد که بخواهیم آن را با استفاده از شامپو حفظ کنیم.

این متخصص پوست و مو در توضیح این موضوع که تبلیغات برخی شامپوها برای جلوگیری از ریزش مو تا چه اندازه واقعیت دارد گفت: شامپوها مواد شوینده ای هستند که فقط به عنوان پاک کننده و تمیزی و پاکیزگی موی سر به کار می روند. در واقع خاصیت شامپو این است که آلودگی را از موها پاک کند. البته بعضی شامپوها هستند که خاصیت نرم کننده دارند که برخی افراد که موهای خشک و... دارند از این شامپوها نیز استفاده می کنند.

گلشنی افزود: شامپوها با این هدف استفاده می شود که کمتر به بافت مو آسیب بزنند. با توجه به اینکه اغلب شامپوهای ایرانی دارای استانداردهای بهداشتی بوده و مجوز وزارت بهداشت دارند نمی توان بین شامپوی ایرانی و خارجی به لحاظ کیفی تفاوت قائل شد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از ویتامینها و پروتئینها برای ارگان زنده مفید و ضروری است تصریح کرد: بافت مو مرده است و نیازی به تقویت ندارد. بنابراین آنچه در تبلیغات شامپوها دیده می شود به هیچ عنوان مبنای علمی ندارد و متخصصین پوست و مو نیز این موضوع را تایید می کنند که وجود ویتامینها و پروتئینها در شامپوها نمی تواند تاثیری در جلوگیری از ریزش مو داشته باشد و یا اینکه بتواند موجب رشد و تقویت مو شود.

در شامپوها معمولا مواد آنیونی و کاتیونی را طوری ترکیب می‌کنند که میزان چربی ‌زدایی آنها فرق کند و برای انواع موهای خشک و معمولی استفاده شود. افرادی که موهای چرب دارند می‌توانند هر روز موهایشان را بشویند. فرد باید ببیند چه نوع شامپویی با موهایش سازگار است، اگر شامپویی تمام انتظارات یک فرد را برآورده کند دچار شوره سر نشود و موهایشان را خوش حالت نگه دارد، دیگر نیازی به تعویض شامپو نیست مگر اینکه فردی به دلخواه بخواهد شامپویش را عوض کند.

گلشنی در خصوص علت کاهش رشد مو در برخی افراد گفت: کاهش رشد مو و ضعیف بودن مو می تواند به خاطر کمبود آهن، روی و همینطور بیماری باشد. زیرا وجود آهن و روی به عنوان مواد مغذی در بدن در تقویت مو تاثیر دارد و کمبود این مواد می تواند به کاهش رشد و ضعیف شدن ریشه مو منجر شود.

این متخصص پوست و مو همچنین به ارثی بودن ریزش مو اشاره کرد و افزود: ارث خوب باعث تغذیه خوب می شود. در نتیجه افرادی که به لحاظ ارثی در خانواده ای زندگی می کنند که سابقه ریزش مو نداشته اند قطعا کمتر دچار این قبیل مشکلات می شوند.

وی با اعلام اینکه امروزه تجارت شامپو به صورت گسترده در سطح دنیا انجام می شود به رد و بدل شدن میلیاردها پول از محل تبلیغات و فروش انواع شامپوها اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده که شرکتهای سازنده و تولید کننده شامپوها در رقابت با هم و سبقت گرفتن از یکدیگر از موثرترین شیوه ها و روشهای تبلیغاتی استفاده می کنند تا بازار فروش خود را از دست ندهند. در این بین بعضا از افراد و شخصیتهای معروف و مشهور نیز استفاده می کنند.

دبیر انجمن متخصصین پوست و مو و زیبایی در خصوص تاثیر شامپوها در شوره سر اظهارداشت: کارکرد شامپوها در این زمینه موثر است و نمی توان آن را منکر شد.

گلشنی گفت: علت شوره سر رشد نوعی مخمر پوستی در اشخاص مستعد به ابتلا به آن و ایجاد پوسته و در موارد شدید قرمزی و التهاب ناحیه است. در مواردی نیز بیماری گسترده تر می شود و نواحی ابروها، اطراف بینی و گاهی جلوی قفسه سینه را نیز در بر می گیرد.

دبیر انجمن متخصصین پوست و مو و زیبایی گفت: از آنجا که عوامل بیماری زا در محیط اطراف ما وجود دارد در افراد مستعد در صورت قطع شامپو یا دارو ممکن است موجب بازپدید شدن بیماری شود که با تغییر نوع شامپو و یا داروی موضعی و در موارد خاص داروهای خوراکی که توسط متخصص پوست تجویز می شود می توان بیماری را درمان کرد.

وی در خصوص تفاوت کیفی شامپوهای ایرانی و خارجی افزود: شامپوهای تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردارند و تفاوت چندانی به لحاظ وجود مواد پاک کننده آلودگی موی سر با شامپوهای خارجی ندارند. از همین رو ما توصیه نمی کنیم که از شامپوهای خارجی برای شستن موی سر استفاده شود. بلکه همین شامپوهای ایرانی نیز از کارکرد خوبی برخوردارند.

گلشنی در خصوص توصیه هایی که اغلب در آرایشگاههای مردانه برای استفاده از گل سرشور و شامپو بچه برای جلوگیری از ریزش مو به مشتریانی که از کم مویی احساس ناراحتی دارند چنین پاسخ می دهد: هیچ ماده شوبنده ای که بتواند باعث سرعت رشد مو و یا جلوگیری از ریزش مو شود وجود ندارد.

این متخصص پوست و مو با اشاره به اعتقادات و باورهای نسل قدیم در استفاده از برخی شوینده ها به منظور جلوگیری از ریزش مو می گوید: این حرفهایی است که از بزرگترها به ما ارث رسیده است. به طوری که بعضی ها پیشنهاد می کنند سدر استفاده کنیم و برخی سیر و گل سرشور را توصیه می کنند. در حالی که تحقیقات نشان می دهد تمامی این حرف و حدیثها غیرعلمی است و تاثیری در تقویت و یا جلوگیری از ریزش مو ندارد.

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گزارش از حبیب احسنی پور