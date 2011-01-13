منطقه ویژه گردشگری زنجانرود ایام نوروز بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر پنجشنبه در کارگروه گردشگری استان زنجان افزود: تأمین آب آشامیدنی، احداث نمازخانه، ساماندهی ورودی این منطقه گردشگری و نورپردازی در محل، از جمله مواردی است که باید برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران، مورد توجه قرار بگیرد.

رفیعی با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای جذب گردشگران به استان زنجان در تعطیلات نوروز ادامه داد: خریداری چادرهای اسکان موقت یک شکل توسط شهرداری ها و هلال احمر، احداث نمازخانه و سرویسهای بهداشتی در برخی شهرستان ها و تکمیل طرحهای گردشگری نیمه تمام، از جمله پیشنهادات مطرح شده برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نیز با اشاره به موفقیت ستاد تسهیلات نوروزی در ارائه خدمات به مسافران سال گذشته، گفت: ایجاد مراکز اسکان موقت و تجهیز مدارس برای این منظور از جمله دلایل جلب رضایت مسافران در سال گذشته بود و با همکاری ارگان های مختلف، اقدامات برای تکرار این موفقیت صورت خواهد گرفت.

امیر الهی با بیان اینکه ایجاد مرکز فرماندهی و هدایت مسافران، نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت اسکان دارد، اظهار داشت: مسافران با مراجعه به این مرکز، می توانند به مراکز اقامتی مناسب راهنمایی شوند.

وی با اشاره به لزوم همکاری نهادهای مختلف جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافران، تصریح کرد: بحث روشنایی معابر شهری و ورودی های شهر نیازمند همکاری شهرداری و بحث اسکان موقت مسافران، نیازمند همکاری آموزش و پرورش است.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان با اشاره به احتمال تداوم برودت هوا در ایام نوروز افزود: در این زمینه و برای جلوگیری از وقوع هرگونه حوادث در این ایام، امداد جاده ای در دستور کار این ستاد قرار خواهد گرفت.

الهی خاطرنشان کرد: جشن نوروز به عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است بنابراین برگزاری برنامه های متنوع و با نشاط و ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی باید در اولویت قرار بگیرد.