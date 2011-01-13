بارش برف مدارس همدان را تعطیل کرد

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: به علت بارش برف، برودت هوا و لغزنده بودن سطح جاده ها و معابر عمومی مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی در نواحی یک و دو همدان، قهاوند، فامنین، بهار، لالجین، کبودرآهنگ و گل تپه ، امروز پنج شنبه در نوبت صبح تعطیل شد.

حسنی محتشم افزود: همچنین دوره های پیش دبستانی و ابتدایی در اسدآباد، رزن، فروه درجزین و سردرود تعطیل شد.

وی گفت: در پی این تعطیلی امتحانات هماهنگ و داخلی دانش آموزان مقطع راهنمایی طبق برنامه به پایان امتحانات موکول شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این تعطیلی شامل سایر مقاطع تحصیلی این استان نمی شود و دانش آموزان سایر مقاطع در نوبت بعداز ظهر در سر کلاس درس حاضر می شوند.

وی علت تعطیلی را جلوگیری از آسیب به دانش آموزان در اثر تردد در خیابانهای لغزنده و یخ زدگی معابر عنوان کرد.

براساس گزارش اداره هواشناسی استان همدان بارش برف زمستانی که از شنبه شب آغاز شده و نقاط مختلف استان همدان را سفید پوش کرده است.

بر اساس این گزارش در روزهای آینده دمای هوای همدان کاهش قابل توجهی خواهد داشت و در حال حاضر نیز دمای همدان نسبت به دیروز در همین ساعت چهار درجه سردتر شده است.