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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

پولادی مطرح کرد:

پیگیری استیضاح وزیر راه پس از بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ

پیگیری استیضاح وزیر راه پس از بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ

ایلام - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: استیضاح وزیر راه پس از بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی صبح پنجشنبه در ایلام اظهار داشت: در صورتی که در سانحه هوایی ارومیه سهل انگاری از سوی وزارت راه باشد، مجلس استیضاح وزیر راه را پیگیری می کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر باید منتظر باشیم تا نتایج بررسی کارشناسان اعلام شود و ماموران پیگیری جعبه سیاه، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند.

وی افزود: اگر اطلاعات جعبه سیاه نشان دهد که سهل انگاری از سوی مسئولان مربوطه است، به طور قطع مجلس بحث استیضاح را پیگیری می کند و به نحوی تصمیم گیری می کند که به نفع و مصلحت مردم باشد.

کد مطلب 1231226

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