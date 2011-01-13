پیگیری استیضاح وزیر راه پس از بررسی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، شاپور پولادی صبح پنجشنبه در ایلام اظهار داشت: در صورتی که در سانحه هوایی ارومیه سهل انگاری از سوی وزارت راه باشد، مجلس استیضاح وزیر راه را پیگیری می کند .

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر باید منتظر باشیم تا نتایج بررسی کارشناسان اعلام شود و ماموران پیگیری جعبه سیاه، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهند .

وی افزود: اگر اطلاعات جعبه سیاه نشان دهد که سهل انگاری از سوی مسئولان مربوطه است، به طور قطع مجلس بحث استیضاح را پیگیری می کند و به نحوی تصمیم گیری می کند که به نفع و مصلحت مردم باشد.