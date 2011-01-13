دولت از تمام توان خود برای ارتقا سلامت استفاده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی در گردهمایی دست اندرکاران نظام سلامت کشور که صبح پنجشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد با اشاره به دستاوردهای بهداشتی در سالهای اخیر گفت: در سفرهای استانی بیشترین مصوبات دولت اختصاص به بخش سلامت دارد و تمامی مسائل که مرتبط با سلامت روانی ، جسمانی، تامین بهداشت و غیره است مطرح می شودبه طوری که تحولی بزرگ در شهرستانها و روستاها در امر سلامت رخ داده است.

وی با بیان اینکه در سالهای ابتدایی انقلاب هزار پزشک پاکستانی و هندی در کشور فعالیت می کردند گفت: در حال حاضر دانش پزشکی ایران به جایی رسیده است که این پزشکان را حتی به منشی گری خود نمی پذیرند وما مفتخریم که بهترین متخصصین ما در داخل و خارج کشور فعالیت می کنند.

رحیمی پزشکان را از متعهد ترین اقشار جامعه دانست و گفت: در سالهای جنگ پزشکان زحمات بسیاری در جبهه ها و پشت جبهه ها متحمل شدند و از معتقدترین افراد جامعه به آرمانهای حضرت امام (ره) و معتقد به مشی مقام معظم رهبری هستند.

وی با بیان اینکه رشد بهداشتی در کشور با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت گفت: در بخش احداث بیمارستانها و تجهیز آنها نسبت به گذشته رشد 400 درصدی داشته ایم و این رشد با هدفمند شدن یارانه ها و تحول در عرصه علم و فناوری شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

رحیمی اظهار امیدواری کرد: پس از هدفمند شدن یارانه ها بیمه و خدمات اجتماعی به شکل فراگیری گسترش پیدا کند.