105 هزار نفر در آذربایجان غربی قالیبافی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه فرش‌ بافی بعد از کار کشاورزی و دامداری بیشترین میزان اشتغال مردم آذربایجان غربی را به خود اختصاص داده، افزود: 64 هزار نفر از مردم به صورت دائمی در این هنر صنعت مشغول به کار بوده که تولید این افراد در سال به 256 هزار مترمکعب می‌رسد .

وی با اشاره به اینکه 41 هزار نفر نیز به صورت جانبی و فصلی به تولید فرش مشغول بوده و تولید این افراد سالانه 167 هزار مترمکعب است، بیان داشت: براساس آمار موجود از طریق برنامه‌های نرم ‌افزاری ایجاد شده و بعد از پالایشهای انجام گرفته، قالیبافان در 34 هزار کارگاه تولید فرش استان شغل اصلی و جانبی فرش‌بافی را عهده‌ دار هستند .

رئیس گروه فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه زمینه‌ ای برای آموزش قالیبافی در مناطق مرزی آذربایجان غربی ایجاد می شود، اظهار داشت: به منظور اشتغال‌زایی در مناطق مرزی استان و جلوگیری از قاچاق کالا در این مناطق دوره های آموزشی در زمینه قالیبافی برای مرزنشینان برگزار شده و بعد از ارائه آموزشهای لازم، تسهیلات ویژه ‌ای برای این منظور واگذار می‌شود .