طرح ترافیک تبریز "سه باره" اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای ترافیک استان نحوه اجرای این طرح را تشریح کرد و گفت: مسیرهای طرح ترافیک در سه فاز به پیشنهاد شهرداری حداکثر تا 15 روز به کمیته فنی معرفی شده و تا 20 روز شورای کمیته فنی در خصوص این مسیر تصمیم گیری می کند.

محمد اشرف نیا ادامه داد: با اجرایی شدن فاز اول و جذب رضایتمندی شهروندان فاز های دوم و سوم نیز به مرحله اجرا در می آیند.

وی با بیان اینکه سیاست هدفمندی یارانه ها بر افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی و دورن شهری است گفت: اجرای طرح ترافیک علاوه بر کاهش بار ترافیک می تواند راهگشای اهداف هدفمندی یارانه ها نیز باشد.

اشرف نیا با اشاره به ناسازگار بودن طراحی شهری و طرح های ترافیلی با یکدیگر گفت: نقشه های شهر سازی باید همیشه با طرح ترافیکی هماهنگ باشد و این درحالیست که در تبریز و بسیاری از شهرهای کشور این استاندارد ها رعایت نشده و زمینه مشکلات ترافیکی را فراهم می کند.

وی افزود: اگر در طراحی فضاهای مختلف شهری در گذشته میزان تراکم جمعیت محل، پارکینگ مورد نیاز، فضای سبز و سایر مسایل مورد توجه قرار می گرفت امروز در حل مسائل شهری مانند ترافیک با موانع مختلف مواجه نمی شدیم.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی خطوط جدید ویژه اتوبوس رانی در کلانشهر تبریز، اظهار داشت: تمامی تلاش مسئولان باهدف کاهش مشکلات شهروندان در عبور و مرور به ویژه رفع ترافیک و افزایش سرعت تردد آنان است.

فرماندار تبریز نیز در این جلسه گفت: در راه اندازی خطوط جدید اتوبوس رانی در سطح شهر باید در انتخاب مسیرها بیشتر دقت شود تا مشکلات دیگری مانند نبود محل پارک خودروها و مسیر حرکت تاکسی ها به وجود نیاید.

محمود چمنی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی در اجرای طرح های شهری اظهار داشت: مسئولان نباید اقدامی انجام دهند که همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بار روانی بر جامعه تحمیل شود.

آذربایجان شرقی از برنامه چهارم توسعه و طرح ترافیکی جا مانده است

همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در ادامه این جلسه تاکید کرد: آذربایجان شرقی در زمینه رفع مشکلات ترافیکی از برنامه چهارم توسعه عقب است.

بیوک رئیسی با بیان اینکه خطوط ویژه اتوبوس های تندرو تاکنون موفق عمل کرده و نقش قابل توجهی در کاهش آلودگی هوای شهر داشته است، گفت: درصد از آلودگی شهر تبریز ناشی از خودروها و بار ترافیکی است.

در این جلسه کارشناسان نتایج بررسی های انجام شده در سطح شهر تبریز در خصوص مکان های مناسب برای راه اندازی خطوط ویژه اتوبوس رانی را ارائه داد و قرار شد پس از بررسی جزئیات طرح، چند مسیر انتخاب و پس از بررسی های نهایی اجرای خطوط ویژه اتوبوس رانی آغاز شود و در حین کار مشکلات و نواقص کار مشخص و تجارب به دست آمده برای مسیر های دیگر اعمال شود.

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گفتنی است تاکنون طرح ترافیک تبریز دوبار با تابلوی ایست مسئولان مختلف روبرو شده اما اینکه آیا این طرح که با حرف و حدیث ها و سئوالات زیادی در خصوص توان انجام آن و ساماندهی وسائط نقلیه عمومی مطرح می شود، سرانجام به مقصد خواهد رسید یا نه، موضوعی است که باید همچنان منتظر بود.