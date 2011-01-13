تبدیل اراضی شیبدار گلستان هنوز در ایستگاه اول است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بر اساس اعلام کارشناسان برای تبدیل اراضی شیدار استان به بیش از 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و باید روند اجرای این طرح شتاب بیشتری یابد.

از سوی دیگر 280 روستا از مجموع هزار روستای گلتسان مشمول اجرای طرخ اراضی شیبدار هستند که باید این طرح را اجرا کنند.

نگرشهای سنتی، نداشتن آموزش، ناآشنایی با مزایای طرح تبدیل اراضی شیبدار، خرده بودن قطعات اراضی از جمله مشکلاتی است که اجرای طرح تبدیل اراضی شیبدار در گلستان را با موانع اساسی روبرو کرده است.

20 هکتار اراضی شیدار گلستان تبدیل شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در این زمینه گفت: تاکنون حدود 20 هکتار از اراضی شیبدار استان به باغات مثمر تبدیل شده است.



رمضانعلی جعفری افزود: از این تعداد بیش از سه هزار و 239 هکتار باغ در سالجاری اراضی شیبدار استان ایجاد شده است. و از این مقدار هزار و 547 هکتار زیتون هزار و 607 هکتار گردو و 82.8 هکتار فندق نهالکاری آن در قالب دو طرح طوبی و اراضی شیبدار انجام گرفته است.



عکس تزئینی است

وی اظهار داشت: باید این اراضی شیبدار به باغات مثمر تبدیل شود تا از این شرایط بهتر استفاده شود و با اجرای این طرح می توانیم، آبهای سطحی را بهتر ساماندهی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: چاره ای نداریم به سمتی برویم که اراضی شیبدار را ساماندهی کنیم و درآمد کشاورزان را افزایش دهیم.

به گفته جعفری، فرسایش خاک زمین های شیبدار و ورود رسوب سالانه خسارتهای زیادی به تاسیسات آبی استان وارد می کند، از اینرو، تسریع در اجرای این طرح ضروری است.

تدوین چهار بسته حمایتی کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اصلاح ساختار نوسازی و یکپارچه سازی اراضی از جمله برنامه هایی است که در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از بخش کشاورزی چهار بسته تدوین شد و با ابلاغ آن اجرایی می شود و جایگزینی تراکتور و کمباین های فرسوده از جمله این بسته هاست.

به گفته جعفری، تغییر الگوی کشت از جمله برنامه هاست و باید بسترهای اجرای این بسته حمایتی نیز فراهم شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان عنوان کرد: استفاده از ماشین آلات مناسب از دیگر برنامه هایی است که برای حمایت از بخش کشاورزی در دستور است.

نیمی از اراضی زارعی گلستان کشت شد

وی با اشاره به تاخیر در فصل کشت محصولات زراعی در استان گفت: از مجموع 420 هزار هکتار اراضی زارعی که قرارداد کشت منعقد شد، تاکنون 220 هزار هکتار کشت شده است.

وی عنوان گرد: کشاورزان فرصت دارند در روزهای باقیمانده نسبت به کشت محصولات زراعی از جمله گندم و جو اقدام کنند و باید از نظرات کارشناسان بهره گیرند.