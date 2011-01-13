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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

خبرنگاران فعال فجر در گلستان تجلیل می شوند

خبرنگاران فعال فجر در گلستان تجلیل می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان گفت: از خبرنگاران فعالی که در سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از نظر کمی و کیفی بهترین اخبار و گزارش را ارائه دهند، تقدیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عاشور صبح پنجشنبه در جلسه کمیته نهادها و سازمانها ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان اظهار داشت: تلاشمان بر این است که دهه فجر امسال را با شعار پیشرفت و عدالت و در پرتو همت و کارمضاعف باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار کنیم.

وی همچنین به تبیین برنامه های باشکوه و  متنوعی که از سوی ستاد استان برنامه ریزی شده است پرداخت و بر بصیرت افزایی، تدوین جایگاه ولایت مطلقه فقیه، نمایش دادن کارآمدی دولت، بروز و ظهور روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در این برنامه ها تاکید کرد.
 
وی تصریح کرد: سعی مان براین است که ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی (ره) در قالبهای تاثیرگذار همچون تابلوی زیبا و خیره کننده به تشریح اهداف انقلاب اسلامی بپردازیم و با استفاده از ظرافتهای هنری، سمعی و بصری در معرض دید مردم قرار دهیم.
  
رئیس روابط عمومی استانداری با اشاره به اینکه اطلاع رسانی خوب و بموقع  اسباب خشنودی مردم می شود خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصت خوبی است که نشان دهیم از سال گذشته تا امسال چه خدماتی را به انجام رسانده ایم.
 
عاشور هدف از این نشست را مشارکت و حضور فعال روابط عمومی های دستگاه اجرایی و نقش مهم اطلاع رسانی در  رخداد عظیم ومعجزه آسای انقلاب اسلامی برشمرد.
 
در این جلسه پس از اعلام شرح وظایف وماموریتهای این کمیته به هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی در بحث تبلیغات و رسانه ها، اطلاع رسانی به روز و آنلاین از طریق سایتهای دستگاه های اجرایی و سیستم پیامک، حضور فعال در برنامه های این ایام وبویژه در نمایشگاه خدمات دستگاههای اجرایی و همچنین کیفیت بخشی واستفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در  نمایشگاه تاکید شد.
کد مطلب 1231238

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