خبرنگاران فعال فجر در گلستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عاشور صبح پنجشنبه در جلسه کمیته نهادها و سازمانها ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان اظهار داشت: تلاشمان بر این است که دهه فجر امسال را با شعار پیشرفت و عدالت و در پرتو همت و کارمضاعف باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار کنیم.

وی همچنین به تبیین برنامه های باشکوه و متنوعی که از سوی ستاد استان برنامه ریزی شده است پرداخت و بر بصیرت افزایی، تدوین جایگاه ولایت مطلقه فقیه، نمایش دادن کارآمدی دولت، بروز و ظهور روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در این برنامه ها تاکید کرد.



وی تصریح کرد: سعی مان براین است که ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام خمینی (ره) در قالبهای تاثیرگذار همچون تابلوی زیبا و خیره کننده به تشریح اهداف انقلاب اسلامی بپردازیم و با استفاده از ظرافتهای هنری، سمعی و بصری در معرض دید مردم قرار دهیم.



رئیس روابط عمومی استانداری با اشاره به اینکه اطلاع رسانی خوب و بموقع اسباب خشنودی مردم می شود خاطرنشان کرد: دهه فجر فرصت خوبی است که نشان دهیم از سال گذشته تا امسال چه خدماتی را به انجام رسانده ایم.

عاشور هدف از این نشست را مشارکت و حضور فعال روابط عمومی های دستگاه اجرایی و نقش مهم اطلاع رسانی در رخداد عظیم ومعجزه آسای انقلاب اسلامی برشمرد.



در این جلسه پس از اعلام شرح وظایف وماموریتهای این کمیته به هماهنگی و تعامل بین دستگاههای اجرایی در بحث تبلیغات و رسانه ها، اطلاع رسانی به روز و آنلاین از طریق سایتهای دستگاه های اجرایی و سیستم پیامک، حضور فعال در برنامه های این ایام وبویژه در نمایشگاه خدمات دستگاههای اجرایی و همچنین کیفیت بخشی واستفاده از نرم افزارهای الکترونیکی در نمایشگاه تاکید شد.