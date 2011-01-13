اعتراف العربیه به قدرت حزب الله در صحنه سیاسی لبنان و تنگنای 14 مارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عالیا ابراهیم خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه در گزارشی از بیروت در تحلیل سقوط دولت لبنان اذعان کرد : سرانجام گروههای مخالف با تاکید بر مواضع خود در خصوص دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری، از دولت سعدالحریری کناره گیری و زمینه سقوط آن را فراهم کردند.



به گفته خبرنگار العربیه ، با استعفای 10 وزیر وابسته به گروههای مخالف و یک وزیر طرفدار رئیس جمهوری، دولت حریری اکثریت را از دست داد و سقوط کرد.



حریری که همزمان با دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید در جریان کناره گیری دسته جمعی وزیران اپوزیسیون به رهبری حزب الله قرار گرفت، بلافاصله سفر خود را نیمه تمام گذاشت و راهی پاریس شد و در کاخ الیزه با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد.



حریری از فرانسه، قطر و برخی کشورهای دیگر خواست به حل بحران لبنان کمک کنند.



خبرنگار العربیه در گزارش خود خاطر نشان کرد : گروههای مخالف تاکید کرده اند جریان 14 مارس و حریری تسلیم فشارهای آمریکا شده اند.



به گفته عالیا ابراهیم، سقوط دولت حریری به معنای به بن بست رسیدن تلاشهای عربستان و سوریه برای حل تنشها در لبنان است.



بر اساس این گزارش، یک عضو جریان هشتم مارس تاکید کرد گروههای مخالف به شیوه های مسالمت آمیز و دموکراتیک متوسل خواهند شد و گزینه روی آوردن به خیابان و اعتراضات عمومی فعلا مطرح نیست.



خبرنگار العربیه گفت : گروههای مخالف خواهان تشکیل دولت مقتدری هستند که در برابر دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری موضع سخت و قاطعی اتخاذ کند ، با این حال حریری که دولتش به سبب از دست دادن اکثریت، به دولت پیشبرد امورتبدیل شده است، کار سختی برای تشکیل مجدد دولت دارد، زیرا مخالفان با سرنگونی دولت وی، قدرت خود را نشان داده اند و باز هم می توانند در صورت تشکیل دولت مجدد و برآوردن نشدن خواسته هایشان، دولت را سرنگون کنند.



فرافکنی کلینتون



در حالی که گروههای مخالف به رهبری حزب الله، کارشکنی های آمریکا را علت اصلی شکست تلاشهای عربستان و سوریه برای آرام کردن اوضاع و حل مشکلات داخلی لبنان دانسته اند و جریان 14 مارس و حریری را به سرسپردگی و تسلیم در برابر کاخ سفید متهم کرده اند، هیلاری کلینتون وزیرامور خارجه آمریکا که به دوحه قطر رفته است، در اظهاراتی فرافکنانه حزب الله را به کارشکنی در برابر دولت و تلاش برای بی ثبات کردن لبنان متهم کرد.