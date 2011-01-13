دیدار اهالی سینما با رحیم مشایی / برگزاری نشست خبری محافظه کارانه

به گزارش خبرنگار مهر، سینما ایران در هفته های پایانی دی ماه اخبار مهمی چون برگزاری نشست مطبوعاتی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر، شکایت کاهانی از پوسترهای شبکه نمایش خانگی فیلم "هیچ"، بازیگری یک تدوینگر سینما، دیدار اهالی سینما با رحیم مشایی، ساخت پروژه فیلم "چمران" توسط حاتمی کیا، تشکیل اولین جلسه کمیته مشترک خانه سینما و معاونت سینمایی و...روبرو بود.

- این "هیچ" مال من نیست. این تیتر عنوان جالبی بود که قطعا برای هر مخاطب علاقمند به سینما می تواند جذاب باشد. کارگردانی بعد از ساخت یک فیلم دردسرهای نمایش آن در جشنواره فجر،اکران محدود و هزاران اما و اگر بگوید این "هیچ" مال من نیست. اما داستان از چه قرار است. عبدالرضا کاهانی در اعتراض به پوستر‌ نمایش خانگی این فیلم در گفتگویی عنوان کرد، حاضرم تمام هزینه‌های آن را بدهم تا اینها را از سطح شهر جمع کنند، در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی شکایت خواهم کرد.

این کارگردان که فیلم "هیچ" او قرار است وارد شبکه‌ نمایش خانگی شود، با بیان این‌که به‌طور اتفاقی پوستر فیلمش را در مغازه‌ها دیده است، اظهار کرد: از دیدن این پوستر بسیار خجالت کشیدم و دوست دارم بمیرم و چشمم به آنها نیافتد. این پوستر فیلم من نیست و اگر این‌گونه است، پس "هیچ" فیلم من نیست و نمی‌دانم مردمی که فیلم را در سینما ندیدند با دیدن این پوستر چه تصوری خواهند داشت.

وی در ادامه عنوان کرد، تا الان نگران 14 مورد سانسور فیلم بودم که حتی نمی‌دانم کدام صحنه‌ها است، اما از الان به بعد بیشتر نگران پوستر فیلم هستم که به حیثیتم بر می‌گردد. سانسور را همه درک می‌کنند، اما پوستر را تصور می‌کنند با نظارت کارگردان طراحی شده در حالی که هیچ نظارتی نداشتم.

- این هفته بازار داغ شایعه استعفاء درارشاد بسیار بالا گرفت. از ابتدای هفته از وزیر تا حتی انتخاب سرپرست و بحث تغییر مدیر بنیاد سینمایی فارابی نیز مطرح شد. اما هر کدام از این موارد به زودی توسط مدیران روابط عمومی و یا حتی شخص آقای شمقدری معاونت سینمایی تکذیب شد و فعلا هیچ خبر دیگری در این ارتباط نیست.

- اولین نشست مطبوعاتی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با حضور مهدی مسعود شاهی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد. این جلسه به دلیل محافظه کاری دبیر که همان مدیر موسسه امور جشنواره ها است خروجی خاصی نداشت. ایشان بیشتر ترجیح دادند سوالات خبرنگاران را تقریبا بی پاسخ بگذارند.

شاید تنها مواردی که می توان به عنوان مهمترین بخش این جلسه به آن اشاره کرد، عبارتنداز :برگزار نشدن جشنواره فیلم فجر در شهرستانها، اختصاص چهار روز اول جشنواره فیلم فجر به نمایش آثار بخش بین الملل، پروانه ساخت، مجوز حضور فیلم‌ها در جشنواره فجر و رونمایی از پوستر جشنواره....

- اینبار نازنین مفخم تدوینگر زن سینمای ایران بازیگر شد. این بازار البته همچنان بین عوامل فیلم ها داغ است. کارن همایونفر نیز که آهنگساز است، بازیگر فیلم جدید کاهانی با عنوان "اسب حیوان نجیبی است" شده است. از طرفی فرزاد حسنی مجری رادیو که عمدتا برنامه های وی با استقبال زیادی روبرو می شود، هم اکنون در فیلمی از سامان سالور در نقشی کاملا متفاوت با گریمی تازه به ایفای نقش می پردازد.

- خبر دیدار اهالی سینما و اعضای هیئت مدیره خانه سینما با اسفندیار رحیم مشایی تقریبا جز اخبار بسیار مهم دیروز سینمای ایران بود. به گفته توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما این دیدار به دعوت خانه سینما نبوده است.

وی در اینباره توضیح داده، با یک مجموعه اقتصادی برای انجام طرح‌های مشترک که مربوط به رفاه و تامین اجتماعی اعضاء خانه سینماست، در حال مذاکره و گفت‌وگوهایی درباره کارآفرینی هستیم. این دوستان اصرار داشتند به دلیل اینکه مسوولان دولتی به خصوص رئیس کمیسیون فرهنگی دولت آقای مشایی در این زمینه نقش موثری دارند،در جریان این فعالیت قرار بگیرند و در ادامه راه از تسهیلات دولتی در این زمینه استفاده شود.

وی عنوان کرد:آقای مشایی به دعوت آن دوستان مجموعه اقتصادی در جلسه شرکت کرده‌اند و ما هم استقبال کردیم. در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره‌ موارد مطرح شده در جلسه توضیح داد: صحبتهای شفاف، صریح و مفصلی درباره مسائل روز سینما از جمله شورای عالی سینما، امنیت شغلی و ... انجام شد که ایشان هم پاسخ کلی داشتند.

آقای مشایی در همه حوزه‌ها قول پیگیری دادند و فرهاد توحیدی ابراز کرده، باز امیدواریم ایشان را ببینیم و مسائل مطرح شده را پیگیری کنیم. به هر حال ارتباط مستقیم‌تری برقرار شده و ما به پیگیری‌هایمان ادامه می‌دهیم.

هیئت مدیره خانه سینما برای این جلسه چهره‌های شاخصی هنری را دعوت کرد، البته این بدین معنا نبوده که دیگران از این ویژگی برخوردار نیستند بلکه به دلیل محدودیت مکانی از کسانی دعوت شده که سابقه صنفی دارند و با مسائل سینما به طور عینی‌تری آشنا هستند. مجموعه مهمان‌های حاضر در این جلسه حدود 40 نفر بودند که از طرف خانه سینما 24 نفر و بقیه از طرف آن مجموعه اقتصادی ـ که نامی از آنها اعلام نشده ـ بودند. گویا عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی، فرشته طائرپور، مهدی فخیم‌زاده، چند بازیگر سینمای ایران و ... از هنرمندان حاضر در این جلسه بودند.

حاتمی کیا بالاخره تصمیم دارد فیلم "چمران" را بسازد. وی در جلسه اخیر شورای نظارت به تهیه کنندگی پیرهادی پروانه ساخت این فیلم را دریافت کرد. محمد پیرهادی در این ارتباط عنوان کرده، همه برنامه‌ریزی و توان مان را برای رساندن فیلم سینمایی "گزارش یک جشن" به جشنواره فیلم فجر معطوف کرده‌ایم تا به اواسط یا اواخر این جشنواره برسد.همچنین هماهنگی‌های اولیه برای تأمین بودجه و گفتگو با عوامل فنی و هنری کار چمران نیز شده است. به گفته پیرهادی، فیلمنامه "چمران" که پیش از این "چ مثل چمران" نام داشت، به اتمام رسیده است. این فیلم در ژانر دفاع مقدس و با موضوع بخشی از زندگی شهید چمران در رویداد قهرمانانه پاوه ساخته می‌شود.