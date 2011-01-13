صادرات 220 هزار دلاری فرش گلستان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی صبح پنجشنبه در جمع مسئولان استان افزود: تصمیمات جدی برای ساماندهی، نظارت، رتبه بندی و حضور در بازارهای جهانی این صنعت گرفته شده تا این هنر صنعت از کالا به صنعت دستی با فناوری بالا تبدیل شود.

غلامی متذکر شد: برای توسعه صادرات فرش استان اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شده تا حداقل بار مالی برای حرکت در این صنعت تامین شود.

وی افزود: همچنین بناست در بخش های دیگر استان از جمله گل و گیاه و میگو نیز اقداماتی برای توسعه صادرات انجام شود.

معاون استاندار گلستان، صادرات پروژه محور را، یکی دیگر از برنامه های توسعه صادرات استان بیان کرد و گفت: تعریف پروژه های ویژه در بخش های مختلف از ضروریات توسعه صادرات استان است.



غلامی ادامه داد: عمده کشورهای هدف صادراتی استان گلستان، عراق، قزاقستان و روسیه هستند که تلاش می شود برای توسعه صادرات به کشورهای همجوار نیز، تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.



وی گفت: صادرات استان به کشور ترکیه در دستور کار این کارگروه است و بناست تا پایان سال جاری دو هیئت تجاری 20 نفره برای افزایش تبادلات اقتصادی به استان سامسون ترکیه سفر کنند.



به گفته غلامی، همچنین یک هیئت شش نفره نیز از بخش های خصوصی و دولتی برای پیگیری مصوبات استان منگستائو کشور قزاقستان به این کشور اعزام می شوند تا تبادل تجربیات رونق یابد.



معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با بیان این که صادرات غیرنفتی از اولویت های کشور و استان است، اظهار داشت: توسعه صادرات توسعه یک فرهنگ است که از طریق آن، فرهنگ استان و کشور در عرصه های جهانی ظهور می یابد و نمایش داده می شود.



غلامی اعلام کرد: در 9 ماهه امسال 81 میلیون دلار کالا از استان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد داشته است.



وی تصریح کرد: استان گلستان توانمندی های زیادی در امر صادرات دارد که تاکنون از این پتانسیل ها به نحو مطلوب استفاده نشده است.



در ادامه این کارگروه، پیرامون پیگیری مصوبات کارگروه های قبلی، بحث و تبادل نظر شد و تنگناها و مشکلات فراروی توسعه صادرات آن بخش ها، بررسی و مقرر شد با برگزاری جلسات مختلف برای کاهش یا رفع آنها اقدام شود.