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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

کاویانی:

78 میلیون دلار کالا از چهار محال و بختیاری صادر شده است

78 میلیون دلار کالا از چهار محال و بختیاری صادر شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 78 میلیون و 51‌هزار دلار صادرات غیرنفتی از این استان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، اسماعیل کاویانی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی این استان از بخش بازرگانی به عنوان پیوند‌دهنده بخشهای مختلف اقتصادی هر کشوری نام برد و اظهار داشت: بخش بازرگانی از اهمیت کلیدی و راهبردی در اقتصاد کلان برخوردار است و در مفهوم وسیع خود با ایجاد ارتباط منطقی بین بخشهای تولید و مصرف، صادرات و واردات و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در خدمت انسان و جوامع انسانی و نیازهای وی قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر تجارت در سطح بین‌المللی دیگر به سادگی گذشته نیست و از کوچکترین غفلت، رقبا بیشترین سود را خواهند برد.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: برهمین اساس کشورهای صادراتی عمدتا از طریق استراتژی توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته‌اند، رشد مداوم اقتصادی خود را حفظ و تقویت کنند.

کاویانی ادامه داد: در روند توسعه صادرات غیرنفتی ذره‌ای درنگ جایز نیست و همگان اعم از مردم و مسئولان باید با درک عمیق این موضوع، بایک عزم ملی، فرهنگی و سیاسی قوی و تدوین یک برنامه بلندمدت در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در 9 ماهه سال‌ جاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 186 هزار تن کالا به ارزش 78 میلیون و 51 هزار و 306 دلار از این استان کالا صادر شده است.

وی با اشاره به نوع لوازم و کالاهای صادراتی از این استان، گفت: انواع لوازم خانگی، پرنده‌های زینتی، آب معدنی، لوازم خانگی برقی، سیمان، انواع خمیر مایه، بادام، عسل و ماهی، نمد، آجر و خاک نسوز توسط صادرکنندگان استان به 18 کشور دنیا صادر می‌شود.

کاویانی افزود: بازاریابی فروش یکی از مهم‌ترین عوامل رونق اقتصادی است که حضور و عرضه محصولات تولید در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی می‌تواند فضای خوبی را به منظور ارتقای وضعیت اقتصادی ایجاد کند.

رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری حضور بخش خصوصی را یکی دیگر از راهکارهای اصلی عبور از مسائل و مشکلات فراروی صادرات استان دانست و گفت: بخش خصوصی با سیاست‌گذاری راهگشایی می‌کند و به خاطر حفظ منافع و بقای خودش مسیری را طی می‌کند که منافع عمومی و رفاه عمومی را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ارتباط و تعامل بخش خصوصی و بخش دولتی علت اساسی توسعه پایدار در کشور است.

کد مطلب 1231246

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