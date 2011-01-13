زنجان جز استانهای برتر در زمینه ارائه خدمات به مسافران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد صبح پنجشنبه در نخستین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی با بیان اینکه حضور و استقرار مسافران نوروزی در استان، منافع فرهنگی و اقتصادی زیادی در پی دارد، افزود: باید به همه امور مرتبط با مسافرت های نوروزی رسیدگی شود ارائه خدمات به مسافران باید از بدو ورود به حوزه استحفاظی استان و تا زمان اسکان و اقامت ادامه داشته باشد بنابراین برنامه ریزی های مورد نیاز در این زمینه توسط ارگانهای ذیربط باید هرچه سریعتر آغاز شود.

وی با اشاره به لزوم رسیدگی به امور اقتصادی و بازار در ایام نوروز ادامه داد: همه امور بازار از جمله کنترل قیمت ها و کیفیت کالاها باید با نظارت بیشتری صورت بگیرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه حدود دو ماه به تعطیلات نوروز باقی مانده است، افزود: این فرصت برای انجام برنامه ریزی، ارائه طرح های پیشنهادی ارگانهای مختلف و اعتبار سنجی برای اجرای این طرحها کافی است.

استاندار زنجان با اشاره به بحث اسکان مسافران نوروزی افزود: اسکان مسافران، مهمترین مسئله ای است که ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی باید به آن رسیدگی کند، لذا همه ارگان ها باید در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه باید برای طولانی تر شدن زمان اقامت مسافران در استان و افزایش رضایت آنها تلاشهایی صورت گیرد، افزود: فرمانداران نیز با تشکیل جلسات و همفکری کارشناسان، برای ارائه خدمات به مسافران و رفاه حال آنها و ایجاد محل های موقت اسکان فعالیت خواهند کرد.