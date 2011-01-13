مدیریت واحد در ستاد بحران قم ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عابدینی پور در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری قم که با حضور معاونین، ‌شهرداران مناطق و مدیران ارشد شهرداری قم برگزار شد با بیان اینکه مدیریت واحد و منسجم در مواقع بحران باید در قم ایجاد شود ، اظهارداشت: مدیریت بحران درمواقع حساس واضطراری میتواند مورد استفاده قرارگیرد.



وی به تجربه شهرداری در زمان بارش باران در سال گذشته اشاره کرد و ابرازداشت: ‌ در زمان بارش باران و سیل سال گذشته به دلیل هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده توسط شهرداری، ‌ خوشبختانه خسارتی به شهروندان وارد نشد و این نشانگر مدیریت واحد شهری می‌باشد.



شهردارقم تاکیدکرد: در زمان بارندگی برف و باران و شرایط حساس در شهر، نیازمند مشارکت و همکاری شهروندان هستیم.



وی ایجاد آرامش در بین شهروندان را حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: ‌ کلیه تجهیزات و امکانات موتوری و نیروهای شهرداری قم در حال آماده باش هستند و سازمان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهرداری نیز آماده جابجایی و سرویس دهی به زائرین هستند.



در ادامه این جلسه معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای خدمات رسانی به شهروندان گفت: از زمان آغاز بارش برف در سطح شهر قم کلیه نیرو‌ها و ماشین الات شهرداری و ستادهای 25 گانه با آمادگی کامل به منظور جلوگیری از یخ زدگی اقدام به پاشیدن نمک با حجم کم و صرفاً در معابر اصلی، ‌ سطوح شیب دار، ‌ رمپ و لوپ‌ها، ‌ پلهای هوایی و سطح شهر نموده است.



حسن صبوری خاطر نشان کرد: 60 دستگاه ماشین الات سبک و سنگین از شب گذشته تاکنون مشغول فعالیت هستند. همچنین کیسه‌های شن و ماسه نیز در باکسهای مخازن ویژه جهت پخش در سطح شهر گنجانده شده است.