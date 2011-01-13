ورود غیر منتظره معاون اوباما به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد : جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در سفری غیر منتظره وارد بغداد شد.



بر اساس این گزارش، بایدن قرار است با جلال طالبانی رئیس جمهوری، نوری المالکی نخست وزیر و ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه دیدار کند.



بایدن پیش از بغداد از کابل و اسلام آباد دیدار کرده بود.