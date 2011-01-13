کانون ادبیات معاصر در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین عبدی صبح پنجشنبه در نشست این حوزه افزود: حمایت از تولید و نشر آثار، شناسایی هنرمندان مستعد، گردهمایی شاعران و نویسندگان و خلق آثار فاخر از جمله اهدافی است که در تشکیل این کانون مورد توجه قرار دارد.

وی اهار داشت: جلسات این کانون هر دو هفته یکبار در روزهای یکشنبه با حضور استاد افسانه صحتی که یکی از کارشناسان ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه است برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی شرکت کنندگان در این جلسات به صورت رایگان به عضویت "کانون ادبیات معاصر" در آمده و از مباحث و موضوعات مختلف آن بهره‌مند خواهند شد.

عبدی گفت: جلسات تحلیل و بررسی برگزیده فیلم‌های کوتاه و مستند جشنواره‌های مختلف ملی با حضور فیلم‌سازان مطرح کشور ، هنرمندان استان گلستان و علاقمندان به عرصه فیلمسازی در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گلستان گفت: تبادل اطلاعات در میان هنرمندان فیلمساز و ارتقاء قدرت تحلیل آنان، آشنایی با تولیدات وآثار مطرح کشور و تجربه پروسه تولید و نگاه نو به فیلم کوتاه و مستند، از جمله اهدافی است که در این کارگاه‌های آموزشی دنبال می‌شود.

عبدی از علاقمندان به شرکت در این کارگاه‌ها دعوت کرد و گفت: تحلیل و بررسی آثار سینمایی تاریخ سینمای ایران و جهان با عنوان "سینما ژانر" نیز از چندی قبل در این مرکز آغاز شده و تاکنون هنرمندانی چون: شهرام مکرمی، پناه بر خدا رضایی و مهرداد اسکویی در جمع هنرمندان حوزه هنری استان حضور یافته‌اند.