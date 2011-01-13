به گزارش خبرگزاری مهر در شهرکرد، موسی محمدی گنجه در نشست کارگروه صادرات غیرنفتی این استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون افزون 186 هزار و 185 تن انواع کالا از گمرک این استان به کشورهای مختلف جهان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 144 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد رشد داشته است.

وی ارزش ارزی صادرات این استان در این مدت را 78 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: عمده محصولات صادراتی از چهارمحال و بختیاری آب معدنی، روغن خوراکی، مفتول مسی، سنگ، فرش، لوازم خانگی و نخ و الیاف طبیعی است که به 18 کشور جهان ازجمله کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر می‌شود.

محمدی گنجه تعهد ارزی این استان در سال جاری را 82 میلیون و 500 هزار دلار اعلام و تاکید کرد: این میزان تعهد تا پایان سال به 100 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

وی از صادرات 22 قلم کالا به 18 کشور دنیا از چهارمحال و بختیاری در 9 ماهه امسال خبر داد و افزود: 80 درصد این صادرات به عراق، 10 درصد به افغانستان، شش درصد به هندوستان و مابقی به سایر کشور بوده است.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری بیان داشت: رشد وزنی واردات کالا به این استان 178 درصد و چهار درصد رشد ارزی داشته است.

وی افزود: قطعات مینی‌بوس، اجزا و قطعات رایانه، قطعات لباس‌شویی، مواد اولیه صنایع بسته‌بندی، خطوط تولیدی از عمده‌ترین کالاهای وارد شده به این استان است.

محمدی‌گنجه کالاهای وارداتی به استان را بیشتر کالاهای سرمایه‌ای مانند تجهیزات خط تولید کارخانجات عنوان کرد و گفت: کشورهای چین، اتریش، امارات متحده عربی، بلژیک، استرالیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه عمده‌ترین کشورهای وارد کننده کالا به استان هستند.

وی از کاهش پرونده‌های قاچاق در این استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون 146 پرونده قاچاق در این استان تشکیل و برای بررسی به مراجع قضایی معرفی شده که در مقایسه با سال گذشته 19 درصد کاهش یافته است.

محمدی گنجه ادامه داد: ارزش ریالی این تعداد پرونده قاچاق افزون بر سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ارائه تسهیلات و امکانات در چارچوب قوانین ویژه تجار و بازرگانان را از اولویت‌های این اداره برشمرد و گفت: گمرک و تعرفه گمرکی به عنوان ابزاری در راستای تنظیم و تکمیل سیاستهای پولی و مالی عمل کرده و از این طریق اثرات غیرقابل انکاری بر روند شاخصهای اقتصادی می‌گذارد.

محمدی گنجه با اشاره به موقیت جغرافیایی و توانمندیهای این استان افزود: چهارمحال و بختیاری به لحاظ اقلیمی یکی از مستعدترین استانهای کشور است که می‌تواند علاوه بر بهره‌برداری از منابع طبیعی خود به عنوان یک استان امن و دارای موقیعت جغرافیایی مناسب از لحاظ دسترسی به مرزهای خروجی کشور بستر تولید، انبارداری، ترانزیت و بسته‌بندی بسیاری از کالاهای کشور قرار گیرد.