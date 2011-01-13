4 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی جابجا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عباس بشیری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان امسال اجرای طرح جابجایی روستاهای در معرض خطر آغاز می شود، افزود: با اجرای طرحهای جابجایی زمینه ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جانی ناشی از حوادث غیر مترقبه ساکنان این روستاها فراهم خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: این روستاها در شهرستانهای خوی، تکاب و سردشت آذربایجان غربی با جمعیتی بیش از هزار خانوار قرار دارند و مطالعات اولیه برای جابجائی این روستاها به پایان رسیده است.

معاون مسکن روستایی و بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اظهار داشت: تا کنون در سطح استان عملیات جابجایی 14 روستای در معرض خطر به اتمام رسیده که در این طرحها یک هزار و 78 واحد روستایی در روستاهای شهرستانهای خوی، سردشت، سلماس، تکاب و پیرانشهر در آذربایجان غربی احداث و به بهره برداری رسیده است.