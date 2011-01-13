  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

هیچیک از تفرجگاههای پایتخت پایگاه امداد و نجات ندارند

هیچیک از تفرجگاههای پایتخت پایگاه امداد و نجات ندارند

رئیس جمعیت هلال احمر استان تهران با بیان اینکه مسئولان برای یکبار هم شده به فکر تدوین و تصویب قانونی برای الزام حضور تیمهای امدادی در تفرجگاهها نیفتاده اند گفت: این خلا قانونی باعث وقوع حوادثی مانند مرگ سال گذشته کوهنوردان در کوههای اطراف تهران شده است.

احمد صادقی در آستانه سالگرد مرگ دهها کوهنورد عضو تیم ملی در کوههای تهران گفت: در یکی از تفرجگاههای معروف تهران به علت فرود بالگردهای امداد و نجات هلال احمر تیم امدادی را از تفرجگاه بیرون کردند تا نکند به تاسیسات و ظاهر آنجا آسیبی وارد شود.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون در هیچ یک از تفرجگاههای پایتخت پایگاه امداد و نجات دولتی و خصوصی مستقر نیست و در صورت هرگونه حادثه چندین ساعت طول می کشد تا بالگردها و تیمهای امدادی جستجو و نجات را انجام دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: همانگونه که برای ایجاد یک رستوران و یا بیمارستان دستورالعملها و حساسیتهای ویژه ای در نظر گرفته می شود باید قانون و دستورالعملی برای تفرجگاهها لحاظ شود تا آنها ملزم به ایجاد پایگاههای امداد و نجات شوند.

کد مطلب 1231257

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها