هیچیک از تفرجگاههای پایتخت پایگاه امداد و نجات ندارند

احمد صادقی در آستانه سالگرد مرگ دهها کوهنورد عضو تیم ملی در کوههای تهران گفت: در یکی از تفرجگاههای معروف تهران به علت فرود بالگردهای امداد و نجات هلال احمر تیم امدادی را از تفرجگاه بیرون کردند تا نکند به تاسیسات و ظاهر آنجا آسیبی وارد شود.

صادقی اظهار داشت: هم اکنون در هیچ یک از تفرجگاههای پایتخت پایگاه امداد و نجات دولتی و خصوصی مستقر نیست و در صورت هرگونه حادثه چندین ساعت طول می کشد تا بالگردها و تیمهای امدادی جستجو و نجات را انجام دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: همانگونه که برای ایجاد یک رستوران و یا بیمارستان دستورالعملها و حساسیتهای ویژه ای در نظر گرفته می شود باید قانون و دستورالعملی برای تفرجگاهها لحاظ شود تا آنها ملزم به ایجاد پایگاههای امداد و نجات شوند.