نقشه سلامت در کنار نقشه جامع علمی کشور طراحی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در همایش گردهمایی دست اندرکاران نظام سلامت کشور که صبح پنجشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: رویکرد وزارت بهداشت و نظام سلامت کشور عدالت محورانه است. بایدعدالت را در حوزه سلامت رعایت و حرکت معتدلی را در جهت رسیدن به آن طراحی کنیم.

وی گفت: نگاه عدالت مدارانه در حوزه سلامت برخاسته از رویکرد عدالت دولت دهم است و مهمتر آنکه باید رویکردی را که دروزارت کشور برنامه ریزی شده است به تحقق برسانیم تا همه بتوانند از بهترین خدمات حوزه سلامت بهره مند شوند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه باید در این زمینه به وفاق مشترک برسیم افزود: باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی و سیاستهای اجرایی در کل کشور این هدف را مجسم کنیم.

وی گفت: توجه به کیفیت خدمات و رویکرد ارتقای خدمات بسیار مهم است. اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید در این مسیر گام برداریم و مسائل فنی سلامت کشور را به صورت جدی پیگیری کنیم اما این امر بدون همکاری دستگاههای مختلف محقق نمی شود.

دستجردی اظهار داشت: باید امروز در عین اینکه نقشه جامع علمی کشور را پیاده می کنیم در وزارت بهداشت به دنبال آن باشیم که نقشه سلامت کشور نیز طراحی و سیاست های کلان حوزه سلامت به تبع این دو نقشه برای ما حاصل شود.

وزیر بهداشت افزود: علاوه بر این نقشه ها روزانه با موارد خاصی از مشکلات حوزه سلامت برخورد داریم که باید به سرعت نسبت به رفع آنها تلاش کنیم مثل مرگ و میر مادران نوزادان، بیماری های قلب و عروق و ... بخصوص بیماری های واگیردار که هنوز برای ما مسئله مهمی هستند.

وی افزود: رسیدگی به وضعیت معیشتی پزشکان، پرستاران و ... جزو مواردی است که باید در جریان برنامه ها و سیاست گذاری های کلان نظام سلامت کشور در مورد آن طراحی منسجمی انجام شود.

وی ادامه داد: هدف از تجمع دست اندرکاران حوزه سلامت در این مراسم این است که بدانیم به چه میزان با برنامه های اساسی حاکم بر سلامت آگاهی داریم و هم افزایی ما برای رسیدن به ارتقا جلب رضایت مردم چقدر است.

دستجردی افزود: امروز یکی از مهمترین فعالیت های وزارت بهداشت این است که در شورای عالی سلامت و امنیت قضایی به اهدافمان نزدیک شویم.

وزیر بهداشت ادامه داد: استفاده از ظرفیت های شورای عالی سلامت و امنیت قضایی یکی از اولویت های وزارت بهداشت است. بنابراین اخیرا در جلسه این شورا مصوب شد که عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و شاخص های عدالت بر سلامت را با 52 شاخص تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه باید این شاخص ها به کمک مرکز آمار ایران و سیاست گذاری وزارت بهداشت تهیه شود افزود: شوراهای استانی سلامت موظف به تشکیل کارگروههایی در این زمینه شدند. به عنوان مثال در بحث بیماری های قلبی- عروقی معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی موظف شد برنامه ریزی هایی را برای آموزش حین خدمت کارکنان انجام دهد.

دستجردی با بیان اینکه تعداد بیماران مبتلا به HIV در کشور از دو هزار و307 مورد در سال 84 به 507 مورد در سال جاری کاهش یافته گفت: در بحث کنترل و کاهش بیماری سالک که در 18 استان شایع بود، تمهیداتی اندیشیده شد تا با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی این بیماری کاهش یابد. به گونه ای که این بیماری در سال 86 از 30 هزار مورد به 17 هزار مورد رسید.