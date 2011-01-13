2300 صندلی به ظرفیت ناوگان حمل و نقل مسافر افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهزاد برقی صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این امر در توسعه خدمات این بخش و افزایش رقابت جهت ارتقا کیفی خدمات قابل ارائه به مسافران توسط شرکت های مسافربری تاثیر بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه طی ماه گذشته بیش از 9 میلیون و 260 هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی جابجا شده، بیان داشت: این تعداد مسافر با دو هزار و 700 دستگاه ناوگان عمومی در استان جابجا شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل کمتر از 10 درصد کاهش یافته است.

معاینه فنی 26 هزار خودروی سبک و سنگین در آذربایجان غربی

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی نیز در این نشست با اشاره به معاینه فنی بیش از 26 هزار و 600 وسیله نقلیه سنگین و غیر سنگین در مراکز معاینه فنی استان، افزود: از این تعداد 18 هزار و 483 دستگاه معادل 70 درصد از کل وسائط بازدید شده، برگه فنی دریافت کردند.

کاوه حبیب پور با اشاره به اینکه طی این مدت تعداد وسائط نقلیه سنگین پذیرش شده توسط این مراکز با 11 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 23 هزار دستگاه به 26 هزار دستگاه رسیده، بیان داشت:

تست موتور، لقی فرمان، جلوبندی و کنترل شیشه ها از جمله اقداماتی بوده که در حین بازدید از وسائط نقلیه مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: ایجاد زیر ساختهای لازم برای کنترل فنی خودروها در افزایش اعتماد عمومی به انجام سفرهای جاده ای و افزایش رغبت مسافران و صاحبان کالا برای استفاده از ناوگان جاده ای و در نتیجه کاهش بار ترافیکی محورهای برون شهری آذربایجان غربی تاثیر بسزایی داشته است.

به گفته حبیب پور در حال حاضر چهار مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرهای ارومیه، بازرگان، بوکان و خوی فعالیت دارند.