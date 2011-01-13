20 هزار بانوی روستایی گلستان آموزشهای فروغ خانه را فرامی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداریهای استان در علی آباد، افزود: همچنین طرح ساحل آرامش معرفی دختران نمونه، عفیف و نخبه ازطریق الگوسازی و معرفی آنها از رسانه های استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: هدف ما آموزش 10 هزار نفر از دختران جوان دبیرستانها، دانشگاهها وحوزههای علمیه است که قراراست درسال آتی در شهرستانها به اجرا در آید.



مدیر کل دفترامور خانواده و بانوان استاندار گلستان گفت: آگاهی و بصیرت به مبانی دینی و باورداشتن به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری جایی برای گمراهی و بیراهه رفتن باقی نمی گذارد و در این مسیر مراقبت از خود و حوزه وظیفه مندی، بسیار جدی باید گرفته شود.

مهدوی با بیان اینکه یکی از با ارزش ترین مکتوبات بجامانده از بزرگان دین اسلام، نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر است گفت: این نامه می تواند بعنوان کامل ترین منشوراخلاق برای همه مدیران و کارکنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در بدو استخدام آموزش داده شود.



وی ضمن تاکید به اینکه متعهد شدن به اجرای تمام توصیه های حضرت الزامی است گفت: درچه رده ای مشغول به خدمت بودن مهم نیست مهم انجام وظایف قانونی و شرعی است که باید در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان به شایستگی صورت گیرد.