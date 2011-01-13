20 هزار بانوی روستایی گلستان آموزشهای فروغ خانه را فرامی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداریهای استان در علی آباد، افزود: همچنین طرح ساحل آرامش معرفی دختران نمونه، عفیف و نخبه ازطریق الگوسازی و معرفی آنها از رسانه های استان اجرا می شود.
وی اظهار داشت: هدف ما آموزش 10 هزار نفر از دختران جوان دبیرستانها، دانشگاهها وحوزههای علمیه است که قراراست درسال آتی در شهرستانها به اجرا در آید.
مدیر کل دفترامور خانواده و بانوان استاندار گلستان گفت: آگاهی و بصیرت به مبانی دینی و باورداشتن به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری جایی برای گمراهی و بیراهه رفتن باقی نمی گذارد و در این مسیر مراقبت از خود و حوزه وظیفه مندی، بسیار جدی باید گرفته شود.
مهدوی با بیان اینکه یکی از با ارزش ترین مکتوبات بجامانده از بزرگان دین اسلام، نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر است گفت: این نامه می تواند بعنوان کامل ترین منشوراخلاق برای همه مدیران و کارکنان نظام مقدس جمهوری اسلامی در بدو استخدام آموزش داده شود.
وی ضمن تاکید به اینکه متعهد شدن به اجرای تمام توصیه های حضرت الزامی است گفت: درچه رده ای مشغول به خدمت بودن مهم نیست مهم انجام وظایف قانونی و شرعی است که باید در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان به شایستگی صورت گیرد.
وی ضمن تاکید به اینکه متعهد شدن به اجرای تمام توصیه های حضرت الزامی است گفت: درچه رده ای مشغول به خدمت بودن مهم نیست مهم انجام وظایف قانونی و شرعی است که باید در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان به شایستگی صورت گیرد.
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