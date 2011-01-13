روسای ارشاد 2 شهرستان گلستان تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان صبح پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه روسای فرهنگ و ارشاد اسلامی آزادشهر اعلام کرد: فرهنگ حکم اکسیژن را دارد که اگر پاک باشد،‌ اسباب رشد و بالندگی انسان را فراهم می کند و اگر مسموم باشد، ویرانگر است.

غلامرضا منتظری گفت: در فضایی که ما زندگی می کنیم با چیزی به نام اکسیژن آشنا هستیم که اگر نباشد، ‌تنفس را سخت یا محال می سازد.

وی اظهار داشت: مسئولیت در حوزه فرهنگ و هنر بسیار سخت و سنگین است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان،‌ مسئولان را امانتدارانی موقت خواند و گفت: روزی که دوره مدیریت و مسئولیت به پایان می رسد باید در پیشگاه خداوند متعال شرمسار نباشیم.



وی به دوران تصدی قربانی در حوزه فرهنگ و هنر آزادشهر اشاره کرد و اظهار داشت: وی که از درون مجموعه فرهنگی و هنری برخواسته است، کارهای فاخر و ارزشمندی برای ارتقاء سطح فرهنگ و هنر این منطقه انجام داده است.



مراد علی منصوری رضی نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش 64 ماهه جواد قربانی گفت: در نظام جمهوری اسلامی،‌ امروزه مدیران اعتقادی کم نداریم.



وی افزود: این جابجایی ها، مخصوصا در حوزه فرهنگ و هنر،‌ گردش نخبگان و گردش فرهنگی است.



نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی از مسئولان شهرستانی خواست در ساخت مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان که زمین آن آماده ساخت است، همکاری داشته باشند.



جواد قربانی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آزادشهر هم در آیین تودیع خود در تصدی مدیریت حوزه فرهنگ و هنر گفت: تلاش ها و کوشش هایی که در این مدت به ثمر نشست، حاصل زحمات همکاران، هنرمندان و مسئولان محترم آزادشهر بود که به لطف خداوند متعال، خروجی های خوبی داشت.



قربانی پیگیری ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری آزادشهر با اعتبار 15 میلیارد ریالی از محل مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری و همچنین احداث کتابخانه های نوده خاندوز و نگین شهر را از مهمترین طرح های بزرگ فرهنگی و هنری این شهرستان در این مدت نام برد.



وی افزود: هر چه بود،‌ تلاش برای حفظ بیت المال فرهنگ و هنر و ارتقاء سطح فرهنگی و هنری منطقه بود.



در پایان نیز توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان لوح تقدیر به جواد قربانی اهدا و از زحمات ایشان قدردانی شد و داوود قاسمی که پیش از این ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامیان را داشت به این سمت منصوب شد.