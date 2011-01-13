برنامه تمرین تیم ملی تا دیدار برابر کره شمالی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم ملی فوتبال کشورمان که در نخستین دیدار خود در رقابتهای جام ملت های آسیا برابر عراق به پیروزی 2 بر یک دست یافت، صبح روز چهارشنبه یک جلسه تمرینی سبک را پشت سرگذاشت و قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه نیز تمریناتش را در نوبت عصر دنبال کند.

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان قبل از دیدار برابر کره شمالی عصر روز جمعه درورزشگاه قطر اسپورت محل برگزاری بازی روز شنبه انجام خواهد شد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره شمالی در روز دوم رقابتهای گروه چهارم ساعت 16:15 دقیقه روز 25 دیماه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار خواهد شد.