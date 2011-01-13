ایران در حمایت از عراق از اعراب سبقت گرفت/ تهران نقشی در خشونتها ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه، عدنان الاسدی گفت : ایران با ابتکارات خود و حمایت از عراق و روند سیاسی آن از اعراب پیشی گرفته است، هر چند نگرانی هایی درباره حضور نظامیان آمریکایی که امنیت ایران را تهدید می کنند، دارد.



الاسدی عضو اتحاد ملی در عین حال تاکید کرد : ایران هیچ نقشی در اقدامات خشونت آمیز و تروریستی عراق ندارد.



وی افزود : باندها و مافیایی که منافع مشخصی دارند، برای ایجاد تنش میان عراق و کشورهای همسایه از جمله ایران تلاش می کنند.



الاسدی با اشاره به سفر پیاپی مقامات جمهوری اسلامی ایران به بغداد خاطر نشان کرد : گشایش سیاسی ایران در برابر عراق در چارچوب احترام ما به رابطه حسن همجواری است که ما را به ایران مرتبط می کند، دو کشور نمی توانند جز با حسن نیت و احترام به توافقات بین المللی با هم تعامل کنند علاوه بر اینکه تهران و بغداد به امنیت کشورها و مردم خود احترام می گذارند.



الاسدی که نامزد مطرح اتحاد ملی برای تصدی وزارت کشور عراق است، افزود : جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که از زمان تشکیل شورای حکومت انتقالی از عراق حمایت کرد، با وجودی که این کشور به اشغالگری آمریکا و حضور نظامیان این کشور در خاک عراق معترض بود، در حالی که موضع اعراب از سال 2003 تا 2005 در برابر دولت عراق منفی بود.



وی خاطر نشان کرد : ابتکارات و طرحهای ایران، طرحهای عربی را پشت سر گذاشته و ایران همچنان با قدرت از روند سیاسی عراق حمایت می کند.



الاسدی گفت : دولت و رهبری و مرجعیت دینی ایران تمام اقدامات خشونت آمیزی را که در عراق رخ می دهد، محکوم می کنند و ریختن خون عراقی ها را حرام می دانند و هیچ وقت حامی هیچ یک از گروههای تروریستی و مسلح نبوده اند.