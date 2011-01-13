بایدن با نخست وزیر عراق دیدار کرد / تاکید مالکی بر توانمندی امنیتی بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نخست وزیری عراق، جو بایدن معاون باراک اوباما که هفتمین سفر خود را به بغداد از زمان به دست گرفتن مسئولیت پرونده عراق در ژانویه 2009 از سوی اوباما، انجام می دهد مدعی پایبندی کشورش به توافقنامه امنیتی شد.



معاون اوباما که علاوه بر مالکی با ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه، جلال طالبانی رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقامات عراق دیدار خواهد کرد.



مالکی در این دیدار بر ضرورت توسعه روابط میان عراق و آمریکا در زمینه های مختلف در چارچوب توافقنامه راهبردی تاکید کرد.



نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد : عراق قدرت مقابله با چالشهای مختلف به ویژه در زمینه امنیتی و سیاسی را دارد.



بایدن نیز با تبریک تشکیل دولت مشارکت ملی عراق به مالکی به پیشرفت این کشور در زمینه سیاسی و امنیتی اذعان کرد.



وی در اشاره به رویکرد انفعالی کشورهای عربی در برابر عراق و تمایل برخی برای عادی سازی روابط گفت : کشورهایی که قبلا در حمایت از عراق تردید داشتند اکنون برای ورود به عراق عجله می کنند و به فراهم شدن فرصت مناسب برای همکاری و فعالیت در این کشور چشم دوخته اند.