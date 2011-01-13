20 هزار هکتار از اراضی دیمی به آبی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نقی کریمی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران از آماده بهره برداری شدن سه طرح ملی و استانی در بخش آب آذربایجان غربی در سالجاری به بهره برداری می رسد، افزود: این طرحها شامل آبگیری از سد ملی چایپاره، سد ارس دو در شهرستان پلدشت و شبکه آبرسانی قره باغ ارومیه بوده که با بهره برداری از این طرحها، بیش از 20 هزار هکتار از اراضی دیم استان به آبی تبدیل می شود.

بهره برداری از چهار سد در آذربایجان غربی طی نیمه نخست 90

وی با اشاره به اینکه طی نیمه نخست سال آینده نیز بهره برداری از چهار سد در شهرستانهای استان آغاز می شود، اظهار داشت: این طرحها از جمله سد های کوچک بوده که در شهرستانهای بوکان، سردشت، پیرانشهر و تکاب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه با به بهره برداری رسیدن این طرحها نیز بیش از هزار و 500 هکتار از اراضی دیم استان به آبی تبدیل می شود، بیان داشت: هم اکنون 94 طرح در بخش آب آذربایجان غربی در حال اجرا بوده که برای اجرای این طرحها در سالجاری یک هزار و 750 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

هدر رفت 1.5 میلیارد متر مکعب آب در آذربایجان غربی

کریمی خاطر نشان کرد: 90 درصد آب در بخش کشاورزی هزینه شده که آمار نشان دهنده مصرف بیش از چهار میلیارد مترمکعب آب در مجموع طی هر سال در استان است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از این میزان آب مصرفی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آن هدر می رود، گفت: برای اصلاح مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت این منبع ارزشمند، اصلاح الگوی کشت و کشاورزی در استان الزامی است.