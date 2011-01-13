هزار واحد مسکونی فرهنگیان در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این سازمان، از در دست احداث بودن دو هزار و 640 واحد مسکونی فرهنگیان در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 12 واحد مسکن تا 22 بهمن آماده وتحویل داده می شود و یک هزار و 625 واحد تا مهر 90 به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: فرهنگیان اعم از استخدامی، قراردادی، حق التدریسی ها و... می توانند با ثبت نام در اتحادیه مسکن فرهنگیان برای خانه دار شدن اقدام کنند.

وردی راه اندازی اتحادیه مسکن فرهنگیان به منظور رفع مشکلات اجرایی و تسریع در امور را از مهمترین اقدامات این نهاد در حوزه مسکن عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا 15 تعاونی مسکن در سطح استان ساماندهی شده است.

به گفته وی اخذ 17 هکتار زمین برای ساخت واحدهای مسکونی فرهنگیان نیز از فعالیتهای انجام شده در راستای راه اندازی تعاونی های مسکن بوده است.

وی ادامه داد: هدف خانه دار شدن تمام فرهنگیان استان است که در این زمینه از متقاضیان فرهنگی اعم از استخدامی، قراردادی، حق التدریس، دانشجویان تربیت معلم و... ثبت نام می شود و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

83 درصد از فرهنگیان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه طلایی هستند

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 83 از فرهنگیان خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه طلایی هستند، افزود: تعداد بیمه شدگان بیمه طلایی بالغ بر 25 هزار نفر در سطح استان است.

وی ادامه داد: تعداد بیمه شدگان بیمه طلایی نسبت به بیمه تکمیلی پنج درصد افزایش داشته است.

وردی از سرویس دهی سالانه 100 هزار نفر در درمانگاه فرهنگیان بیرجند خبر داد و تصریح کرد: این درمانگاه در حال حاضر از امکانات مطلوبی برخوردار بوده و با بیمه طلایی رایگان سرویس دهی می کند.

وی با اشاره به اینکه درآمد سالانه استان نسبت به دیگر استان ها پایین تر است، بیان داشت: با وجود کمبودهای مالی دانش آموزان پایه اول دبیرستان توانستند رتبه دوم کشوری را در آزمون علمی هماهنگ کشوری به دست آورند .

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی در پایان از به دست آوردن یک رتبه زیر 10 کشوری در کنکور 89 خبر داد و گفت: تعداد قبول شدگان کنکور امسال در استان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است.