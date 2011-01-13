تولید دانش در کشور 11 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی باقرزاده صبح پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، افزود: ایران هم اکنون رتبه 22 تولید علم را داراست که این رتبه قبل از دولت نهم 49 بوده است.

وی همچنین بیان کرد: 115 هزار فرصت شغلی از سال 67 تاکنون در مدارس غیردولتی کشور ایجاد شده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی کشور تصریح کرد: این تعداد فرصت شغلی ایجاد شده مربوط به کسانی می باشد که معلم رسمی در آموزش و پرورش نبوده اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون دانش آموز در 13 هزار مدرسه غیردولتی در کشور مشغول به تحصیل هستند.

باقرزاده یادآور شد: اگر به موسسین مدارس غیردولتی در کهگیلویه و بویراحمد زمین رایگان واگذار شود و اعتباراتی از محل های بنگاه زودبازده تخصیص یابد، گام بزرگی در این استان در این بخش برداشته می شود.

50 هزار مدرسه روستایی به هشت هزار مجتمع تغییر یافت

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: حدود 50 هزار مدرسه روستایی با یک الگوی مدیریتی خاص به هشت هزار مجتمع تغییر یافته است.

وی بیان کرد: در حوزه ساختاری بین یادگیری شهری و روستایی شکافی وجود داشت که با ایجاد مجتمع ها این شکاف در حال برطرف شدن می باشد.

اجرای مصوبه روستا مرکزی در کهگیلویه وبویراحمد ضروری است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست خواستار اجرایی شدن مصوبه سفر اول هیئت دولت در خصوص روستا مرکزی شد.

قوام نوذری گفت: با توجه به اینکه مدارس کهگیلویه و بویراحمد پراکنده هستند، اجرای این مصوبه ضروری می باشد.

وی احداث اردوگاههای فرهنگی در کهگیلویه و بویراحمد را گامی برای حضور دیگر دانش آموزان کشور، بوی‍ژه حوزه جنوب عنوان کرد و افزود:‌ هرچقدر سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد، شاهد شکوفایی در بخش آموزش و پرورش این استان خواهیم بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست از تشکیل ستادهای ویژه برای اجرای مصوبه روستا مرکزی در این استان خبر داد.

پرویز طاهری گفت:‌ توسعه کار و کارآفرینی از بحث های جدی در آموزش و پرورش است از دانش آموزان مبتکر و مخترع حمایت وی‍ژه ای می شود.