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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

نکونام اعضای تیم ملی را به شام دعوت کرد

نکونام اعضای تیم ملی را به شام دعوت کرد

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان پس از پیروزی مقابل عراق شام را مهمان کاپیتان تیم ملی بودند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، جواد نکونام که کاپیتان تیم ملی است و پس از پیروزی برابر عراق از سایر بازیکنان خوشحال تر بود و در رختکن به شادی پرداخت، چهارشنبه شب بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی را به شام دعوت کرد که با موافقت افشین قطبی و سرپرست تیم ملی این اتفاق افتاد.

ملی پوشان کشورمان چهارشنبه شب با حضور در منطقه "سوق واقف" که مجموعه ای تفریحی به سبک سنتی کشورهای عربی است حضور پیدا کردند و شام را کنار هم صرف کردند. این منطقه قبلا نام ایرانی داشت که چند سالی است تغییر نام پیدا کرده و از رستوران های متعدد سنتی تشکیل شده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود روز شنبه هفته آینده ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.

کد مطلب 1231278

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