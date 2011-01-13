نکونام اعضای تیم ملی را به شام دعوت کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، جواد نکونام که کاپیتان تیم ملی است و پس از پیروزی برابر عراق از سایر بازیکنان خوشحال تر بود و در رختکن به شادی پرداخت، چهارشنبه شب بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی را به شام دعوت کرد که با موافقت افشین قطبی و سرپرست تیم ملی این اتفاق افتاد.

ملی پوشان کشورمان چهارشنبه شب با حضور در منطقه "سوق واقف" که مجموعه ای تفریحی به سبک سنتی کشورهای عربی است حضور پیدا کردند و شام را کنار هم صرف کردند. این منطقه قبلا نام ایرانی داشت که چند سالی است تغییر نام پیدا کرده و از رستوران های متعدد سنتی تشکیل شده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود روز شنبه هفته آینده ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.