تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان اسلامی در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از منابع محلی جمهوری آذربایجان از بازداشت و تعقیب تعدادی از فعالان اسلامی در جمهوری آذربایجان به علت مصاحبه با شبکه جهانی سحر درباره حجاب ستیزی و اعتراض به بازداشت ها خبر دادند.

در همین رابطه روزنامه "بیزیم یول" در مطلبی که دوازدهم ژانویه منتشر کرد اعلام کرده است پلیس گنجه بدنبال دستگیری حاج یوسف اکبر اف رئیس شعبه گنجه حزب اسلام به علت مصاحبه با (سیمای آذری) شبکه جهانی سحر است.

این گزارش می افزاید: در جریان دستگیری اخیر بیست نفر از مسلمانان گنجه حاج یوسف اکبراف نیز بازداشت شده و به سه روز حبس محکوم شده بود ولی از آنجا که وی پس از آزادی درباره حجاب ستیزی و بازداشت رئیس حزب اسلام با شبکه جهانی سحر مصاحبه کرده بود پلیس قصد دارد مجددا او را بازداشت کند و چون وی را پیدا نکرده برادرش الهام اکبر الف را بازداشت کرده است.

به نوشته روزنامه غربگرا و قومگرای "بیزیم یول"، کربلایی فضولی معاون شعبه گنجه حزب اسلام نیز به علت اظهار نظر در شبکه جهانی سحر درباره حجاب تحت پیگرد قرار دارد.

پلیس گنجه که طی هفته های اخیر خشونت گسترده ای علیه مسلمانان به نمایش گذاشته است از فعالان دینی این شهر خواسته است که با هیچکدام از رسانه ها مصاحبه نکنند و از منازل خود خارج نشوند.