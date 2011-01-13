مهر تایید میشل سلیمان بر سقوط دولت حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد: دولت حریری به سبب استعفای یازده وزیر از اکثریت افتاده و تا زمان تشکیل دولت جدید امور لبنان را به طور موقت به پیش می برد.



وی از حریری خواست تا زمان تشکیل دولت جدید امور لبنان را به طور موقت به پیش ببرد.



دولت حریری روز گذشته با استعفای یازده وزیر که 10 وزیر آن وابسته به گروههای مخالف موسوم به هشتم مارس (حزب الله و متحدان) و یک وزیر مستقل و طرفدار رئیس جمهوری است رسما سقوط کرد.



گروههای مخالف دولت روز سه شنبه در دیدار با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع سعدالحریری نخست وزیر از آمریکا تهدید کرده بودند در صورتی که دولت حریری تمام همکاریها با دادگاه بین المللی بررسی ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان را متوقف نکند و حمایتهای مالی از آن متوقف نشود و قضات لبنانی از این دادگاه فرا خوانده نشوند از دولت کناره گیری خواهند کرد.



با توجه به بی اعتنایی سعدالحریری به خواسته های مخالفان و پیوستن وی به جبهه آمریکا و فرانسه و در نتیجه شکست تلاشهای عربستان و سوریه در حل بحران، یازده وزیر روز چهارشنبه استعفا کردند که این امر به سقوط کابینه حریری منجر شد.



