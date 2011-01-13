چهارمین دوره مسابقات رالی کشور در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه آغاز برگزاری این رالی مسئول اجرای این مسابقات در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این دوره از مسابقات 25 اتومبیل ران از استان های فارس ،تهران، مازندران، قزوین، هرمزگان و خوزستان در مدت دو روز با هم رقابت می کنند .

کیا برهان افزود: اتومبیل رانان در مدت برگزاری مسابقات مسافت 200 کیلومتری جاده های خاکی شهرستان های دشتی و بوشهر را می پیمایند و در پایان نفرات برتر مشخص می شوند .

وی یادآور شد: پیش از این سه دوره مسابقه رالی اتومبیل رانی در تهران کاشان و مرکزی برگزار شده است