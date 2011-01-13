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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

چهارمین دوره مسابقات رالی کشور در بوشهر آغاز شد

چهارمین دوره مسابقات رالی کشور در بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: چهارمین دوره مسابقات رالی کشور جام خلیج فارس پیش از ظهر پنجشنبه با حضور تیمهای شرکت کننده در بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در حاشیه آغاز برگزاری این رالی مسئول اجرای این مسابقات در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این دوره از مسابقات 25 اتومبیل ران از استان های فارس ،تهران، مازندران، قزوین، هرمزگان و خوزستان در مدت دو روز با هم رقابت می کنند.

کیا برهان افزود: اتومبیل رانان در مدت برگزاری مسابقات مسافت 200 کیلومتری جاده های خاکی شهرستان های دشتی و بوشهر را می پیمایند و در پایان نفرات برتر مشخص می شوند.

وی یادآور شد: پیش از این سه دوره مسابقه رالی اتومبیل رانی در تهران کاشان و مرکزی برگزار شده است

کد مطلب 1231282

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