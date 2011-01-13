قاچاق کالا از گمرکات گلستان 6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار شهریاری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در 9 ماه سالجاری 44 پرونده قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و 693 میلیون و 811 هزار و 311 ریال در واحد حقوقی و قضایی گمرکات استان تنظیم و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

وی اظهار داشت: این میزان،از نظر تعداد پرونده 23 درصد افزایش و از نظر ارزش شش درصد کاهش داشته است.

وی به ترانزیت خارجی اشاره و اضافه کرد: در این مدت هزار و 876 دستگاه کامیون به وزن 45 میلوین و 101 هزار و 568 کیلوگرم و ارزش دو هزار و 469 میلیارد و 497 میلیون و 797 هزار و 319 ریال از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی بوده است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: میزان ترانزیت خارجی استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 11 درصد و از نطر ارزش ریالی و تعداد دستگاه به ترتیب 31 و 13 درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: در 9 ماه امسال، 641 دستگاه کامیون به وزن خالص، 92 میلیون و 587 هزار و 172 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد دستگاه 61 درصد کاشه و از نظر وزن 168 درصد افزایش داشته است.