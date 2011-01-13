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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

قاچاق کالا از گمرکات گلستان 6 درصد کاهش یافت

قاچاق کالا از گمرکات گلستان 6 درصد کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: قاچاق کالا در سالجاری از گمرکات استان از نظر ارزش شش درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهریار شهریاری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در 9 ماه سالجاری 44 پرونده قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و 693 میلیون و 811 هزار و 311 ریال در واحد حقوقی و قضایی گمرکات استان تنظیم و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.

وی اظهار داشت: این میزان،از نظر تعداد پرونده 23 درصد افزایش و از نظر ارزش شش درصد کاهش داشته است.
 
وی به ترانزیت خارجی اشاره و اضافه کرد: در این مدت هزار و 876 دستگاه کامیون به وزن 45 میلوین و 101 هزار و 568 کیلوگرم و ارزش دو  هزار و 469 میلیارد و 497 میلیون و 797 هزار و 319 ریال از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی بوده است.
 
مدیرکل گمرکات گلستان گفت: میزان ترانزیت خارجی استان در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 11 درصد و از نطر ارزش ریالی و تعداد دستگاه به ترتیب 31 و 13 درصد کاهش داشته است.
 
وی اظهار داشت: در 9 ماه امسال، 641 دستگاه کامیون به وزن خالص، 92 میلیون و 587 هزار و 172 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد دستگاه 61 درصد کاشه و از نظر وزن 168 درصد افزایش داشته است.
کد مطلب 1231285

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