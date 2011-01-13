احزاب سیاسی با پیروی از ولایت زمینه رشد جامعه را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای حزب موتلفه اسلامی اظهارداشت: جهان اسلام امروز از برکات و آثار حزب موتلفه بهره مند شده است.
وی با ابراز قدردانی از اینکه حزب موتلفه در فتنه 88 کارنامه روشن و درخشانی از خود ارائه داد، افزود: باید برای ایجاد تشکل لازم سیاسی برای مقابله با تهاجم دشمنانان تلاش کرد.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد احزاب سیاسی باید با سازمان یافتگی و تشکلهای ولایی و با همدلی الگویی مناسب به جامعه ارائه دهند تا زمینه گرایش افراد جامعه به آنان فراهم شود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی هم با اشاره به اینکه اصولگرایان باید با اتحاد زمینه فعالیت بیشتر خود را در جامعه فراهم کنند، گفت: فعالیت احزاب سیاسی با محوریت روحانیت در تحکیم باورهای اسلامی انقلابی در جامعه موثر است.
حبیبی افزود: دشمنان انقلاب با ایجاد تفرقه و اختلاف میان احزاب سیاسی برای دستیابی به اهداف شوم خود تلاش می کنند و لازم است احزاب اصولگرا با وحدت و همدلی دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذارند.
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