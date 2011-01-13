تنها 15 کانون در مساجد اهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرماندار اهر شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با انتقاد از برخی کم توجهی ها به این شهرستان گفت: متأسفانه از 350 مسجد فعال در مناطق شهری و روستایی تنها در 15 مسجد شهرستان کانون فرهنگی هنری مساجد فعال می باشد که این زیبنده مردم ولایت مدار این منطقه نیست.

رضا صدیقی با تاکید بر سیاست های عدالت محور دولت دهم گفت: در راستای سیاستهای عدالت محوری دولت دهم باید در توزیع امکانات و خدمات فرهنگی به روستاها نیز توجه ویژه شود و جوانان روستایی نیز از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگی بیشتر بهره مند شوند.

وی با اظهار تأسف از عدم فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد در روستاها گفت: همچنانکه روستاییان در تمامی صحنه های انقلاب حضوری فعال و پرشور داشته و دارند براساس قابلیتهای مناطق روستایی ایجاد مجتمع های فرهنگی، ورزشی در جهت بهره مندی جوانان روستایی و پرکردن اوقات فراغت سالم آنها ضروری است.

صدیقی ایجاد زیرساختهای فرهنگی مناسب در روستاها را موجب ارتقاء فرهنگ عمومی در روستاها برشمرد و بر تلاش بیشتر دستگاههای فرهنگی بر تعمیم فعالیتهای فرهنگی به روستاها تأکید کرد.

وی از مسئولان اداراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ستاد رسیدگی به امور مساجد خواست نسبت به ایجاد کانونهای فرهنگی هنری در روستاهای پرجمعیت و مراکز دهستانها اقدام کنند.

فرماندار اهر تاکید کرد: در راستای بهره مندی آحاد مختلف مردم شهرستان در مناطق شهری و روستایی از خدمات کانونهای فرهنگی هنری مساجد نسبت به ایجاد و توسعه این کانونها اقدام کنند.

فرماندار اهر همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهرستان و وجود استعدادهای بالقوه در حوزه فرهنگی و هنری ایجاد ارائه خدمات به هنرستانهای فرهنگی هنری را درجهت جذب دانش آموزان مستعد در حوزه فرهنگ و هنر را به جهت مرکزیت این شهرستان برای شهرهای همجوار را ضروری برشمرد و خواستار ایجاد هنرستان های فرهنگی و هنری در اهر شد.

رضا صدیقی همچنین ایجاد خانه هنرمندان، افزایش اعتبارات فرهنگی، فعال نمودن مراکز فرهنگی هنری ، خانه مطبوعات، مراکز اینترنتی و فضای مجازی، احداث کتابخانه در مرکز دهستانها و روستاهای پرجمعیت ، ارائه وام های کم بهره به نویسندگان و بیمه هنرمندان، برگزاری همایش های فرهنگی، هنری و دینی را از خواسته های اهالی این منطقه ذکر کرد.

هیئت نظارت و ارزیابی ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با مسئولیت، مرتضی طاهریان معاون فرهنگی هنری این ستاد از بیست و یکم ماه جاری جهت بررسی فعالیت های دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی به این استان سفر کرده است .

این سفر به منظور بررسی و نظارت بر کیفیت و کمیت فعالیت های انجام یافته سال 89 دبیرخانه کانونها ی مساجد آذربایجان شرقی و مراکز و کانونها ی تحت پوشش و نیز ارائه راهکارهای لازم برا ی ارتقاء بیشتر از بیش فعالیت ها و برنامه ها و هم چنین ایجاد هماهنگی های بیشتر صورت گرفته است.

در این سفر هیئت نظارت، ضمن شرکت در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اهر شامگاه چهارشنبه با موضوع ایجاد کانون فرهنگی هنری در 10 درصد از مساجد این شهرستان، فعالیت های معاونت فرهنگی هنری و واحد کتابخانه ها و دیگر برنامه های اجرا شده را مورد ارزیابی قرار گرفت.

ضمن بررسی فعالیت های تمام واحد های این مرکز و تشکیل جلسه با همکاران دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای مساجد استان، ظهر امروز نشستی با 40 نفر از مدیران مسئول کانونهای فرهنگی هنری تخصصی فعال و معین و مراکز خانه های نور و نیز هنرمندان و نخبگان این کانونها تشکیل خواهد شد.

جلسه ای نیز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به همراه این هئیت و مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی انجام شده و بعد از ظهر امروز جلسه ای با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری تشکیل شده و در موضوع کانونهای فرهنگی هنری و راه های تقویت و حمایت از این مراکز بحث و بررسی خواهد شد.