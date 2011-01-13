اشتباه کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعلام زمان تمرین تیم ملی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، مسئولان بخش خبری کنفدراسیون فوتبال آسیا از ابتدای رقابتهای جام ملت های آسیا برنامه تمرینی تیم های ملی تمامی کشورهای شرکت کننده را برای تمامی خبرنگاران عضو " مدیا" ارسال می کنند.

در میان برنامه همه تیم ها، برنامه تمرینی روزانه تیم ملی فوتبال کشورمان نیز وجود دارد که البته تا به حال چند بار از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتباه اعلام شده است. همین امر مشکلاتی را برای خبرنگاران ایرانی ایجاد کرده است.

امروز پنجشنبه نیز در حالی که بنا بر اعلام خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی تمرین ملی پوشان ساعت 19 برگزار خواهد شد، کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان تمرین ایران را ساعت 11 صبح اعلام کرده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار از مرحله گروهی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا روز 25 دیماه و از ساعت 16:15 دقیقه به وقت قطر در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.