اظهارات خشمگینانه نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان علیه شبکه سحر

به گزارش خبرگزاری مهر، انعکاس بیطرفانه اعتراضهای مردم و تشکلهای اسلامی، سیاسی و مردم نهاد جمهوری آذربایجان به ممنوعیت غیرقانونی حجاب در مدارس متوسطه این کشور موجب ناخرسندی نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان شده است.

جوانشیر یاشازاده نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان در گفتگو با قفقاز اینفو، تلویحا و بدون ارایه مستنداتی کوشید با طرح ادعای نقش داشتن ایران در مطرح شدن مسائل حجاب در جمهوری آذربایجان مردم این کشور را که از سابقه هفتادساله مقاومت در برابر دین ستیزی کمونیستها برخوردارند، در مقابل حجاب ستیزی بی اراده نشان دهد.

وی بدون اشاره به اقدامات مغایر با آزادی بیان ارگانهای دولتی باکو در فیلتر کردن سایت شبکه جهانی سحر و همچنین ایجاد موانع فنی در پخش این شبکه افزود باید تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از پخش برنامه های سحر در قلمرو آذربایجان انجام دهیم.

یاشازاده همچنین بدون آنکه به برنامه های مملو از ایران ستیزی اغلب شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان، لجن پراکنی های بخش فارسی آتی وی علیه ایران و همچنین فعالیت استودیو شبکه تجزیه طلب و ضد ایرانی گون آذ تی وی (وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی) در این کشور اشاره ای بنماید گفت: ما نیز باید درباره ایران شبکه ایجاد کنیم.

این نماینده مجلس که برادر الله شکور یاشارزاده رئیس اداره مسلمانان قفقاز است از افشاگری اخیر یکی از ساکنان آستارا درباره مافیای اقتصادی و رشوه خواری وی در کمرگ آستارای جمهوری آذربایجان به شدت برآشفته شده است، بدون اشاره به این موضوع از اینکه علی کریم لی رئیس جبهه خلق و همچنین لیلا یونس رئیس موسسه صلح و دموکراسی درباره دستگیری رئیس حزب اسلام و حجاب ستیزی در گفتگو با شبکه جهانی سحر اظهار نظر نموده اند انتقاد کرد.

جوانشیر یاشازاده که در زمان کشتار شهروندان ترکیه ای توسط رژیم صهیونیستی در کاروان آزادی سکوت کرده بود افزود: ایران نباید به روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل اعتراض کند ما با همه جهان روابط دوستانه داریم.