بسته شدن پرونده منافقین در عراق با اخراج آنها در سال 2011

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان عراق، "عبدالاله البیضانی" رئیس کمیته پیگیری پرونده منافقین در دولت عراق گفت : دولت عراق عملیات اخراج سازمان مجاهدین خلق را طی ماههای آینده به پایان خواهد رساند پس از آنکه تمام تدابیر و اقدامات مربوط به حقوق پناهندگان تکمیل شود.



وی افزود : دولت عراق قطعا گروهک مجاهدین خلق را اخراج خواهد کرد، نه به این خاطر که آنها مخالف نظام کنونی ایران هستند، بلکه به این خاطر که این افراد به ملت عراق به ویژه در مناطق کردستان ضربه وارد می کنند.



خاطر نشان می شود هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در جریان سفر اخیر سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد، حضور اعضای گروهک تروریستی منافقین در خاک کشورش را بر خلاف قانون اساسی عراق دانست و تاکید کرد : دولت عراق مصمم است سیاست خود را بر کشور اعمال کند و اجازه تحمیل سیاستهای دیگر را نخواهد داد.



وی گفته بود: موضوع مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) را آقای نخست وزیر(نوری المالکی) بارها مطرح کرده است و ما بیش از دیگران از شرارت گروههای مسلح در خاک خود لطمه خورده و رنج برده ایم.

در 11 دسامبر سال گذشته میلادی، گروهها و نهادهای جامعه مدنی از استانهای مختلف عراق با برگزاری تظاهراتی در برابر اردوگاه اشرف(عراق جدید) که بیش از 3400 عضو گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است، از دولت عراق خواستند سازوکارهایی را برای اخراج این افراد از کشورشان وضع کند.



بر اساس این گزارش، هزار سرباز ارتش عراق اوایل سال جاری وارد اردوگاه اشرف شدند، اما اعضای گروهک منافقین با استفاده از باتوم و چاقو تلاش کردند مانع انجام ماموریت نیروهای ارتش عراق شوند که این امر سبب بروز درگیریها و زخمی شدن دویست و شصت نفر از دو طرف و بازداشت 50 عضو این گروهک شد.



دولت عراق پرونده امنیتی اردوگاه عراق جدید(اشرف) را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ حدود 3466 عضو گروهک منافقین در این اردوگاه به سر می برند.



اردوگاه اشرف دراستان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است.



گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید. گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.